Boato falso diz que foto de engarrafamento mostra protesto contra preço do combustível

No Facebook, uma foto mostra centenas de carros parados e enfileirados, com seus motoristas do lado de fora dos veículos. A legenda da publicação diz que se trata de um protesto contra a alta do preço de combustível na Alemanha, mas na verdade a imagem foi feita em um superengarrafamento na China, em 2015.

A postagem acumula 1,3 milhão de compartilhamentos desde 2017, e tem voltado a ser distribuída recentemente. O texto que acompanha a foto alega que “em apenas uma hora”, “mais de um milhão” de pessoas abandonaram seus carros nas ruas em manifestação contra um aumento no preço de gasolina. O protesto teria dado certo e a tarifa teria sido baixada. Mas nada disso é verdade.

Uma simples busca reversa de imagem (veja como usar aqui) mostra que vários sites de fact checking já verificaram o boato internacionalmente, em países como Estados Unidos e Índia.

No Google, em “ferramentas”, também é possível ajustar a data da pesquisa para mostrar resultados anteriores a 2017, ano em que a foto começou a viralizar. Dessa forma, encontramos uma notícia do jornal britânico The Telegraph que mostra a situação verdadeira em que a imagem foi feita: um grande engarrafamento na entrada em razão de um feriado nacional na China, em 2012. A fotografia é da agência Rex.

Este conteúdo foi selecionado para checagem por meio da ferramenta de fact checking do Facebook — leia mais sobre a parceria com o Estadão Verifica aqui. Os sites Boatos.Org, Aos Fatos, AFP Check, G1 e E-Farsas também verificaram essa desinformação anteriormente.