Alegação falsa de que Gilmar nunca foi advogado nem passou em concurso público volta a circular

Um boato que alega que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes nunca advogou voltou a circular no Facebook. A postagem também resgata a falsa alegação de que o magistrado nunca passou em concursos públicos. O Estadão Verifica já havia checado este conteúdo em 2018, mas uma uma nova publicação com essas afirmações foi publicada em 2 de julho e recebeu 3,4 mil compartilhamentos.

Uma consulta ao currículo do ministro no site do STF mostra que ele passou em quatro concursos públicos. Em 1983, foi aprovado para o cargo de Juiz Federal. No ano seguinte, passou tanto para Assessor Legislativo do Senado Federal quanto para Procurador da República. Acabou escolhendo o caminho do Ministério Público e exerceu a tarefa de 1985 a 1988.

Mendes também foi aprovado, em 1995, para a função de Professor Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Seu nome ainda consta do quadro de docentes da UnB.

Documento O CURRÍCULO DO MINISTRO PDF

Gilmar Mendes já advogou?

A acusação de que Gilmar Ferreira Mendes nunca advogou também não procede. Ele foi Advogado-Geral da União (AGU) de janeiro de 2000 a junho de 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele só sairia para assumir o cargo de ministro do STF — nomeado pelo próprio presidente tucano.

A indicação levantou suspeitas entre políticos da oposição de que o governo ganhava um aliado na Corte. Senadores chegaram a questioná-lo sobre sua independência em relação a pautas de interesse do Executivo.

Como foi a sabatina de Gilmar Mendes no Senado?

Ao contrário do que afirma o boato no Facebook, a ida de Mendes para o STF passou pelo rito normal, o que significou enfrentar uma sabatina do Senado Federal. Primeiro, o agora ministro precisava passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, em audiência marcada para 8 de maio de 2002. Uma saia-justa, porém, atrasou os planos do ex-AGU.

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Reginaldo Oscar de Castro apresentou pessoalmente um documento à CCJ no qual questionava o processo de nomeação de Mendes. O boato resgatado nas redes falsamente afirma que o motivo do questionamento seria o fato de Mendes nunca ter advogado. Mas o que Castro realmente alegou é que o presidente FHC não teria informado em sua indicação que Gilmar respondia na Justiça a processos criminais e por improbidade administrativa.

Mendes apresentou uma defesa sumária. Respondeu que informou ao relator da indicação, o então senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE), sobre todas as ações que enfrentava na Justiça. Segundo ele, todas decorrentes do trabalho como defensor da União, como mostra matéria de 9 de maio de 2002 no Estadão.

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) foi o primeiro a pedir o adiamento da sabatina para refletir mais um pouco sobre a indicação. Ele foi seguido por outros senadores e o presidente da Comissão acabou cedendo.

O incidente foi suficiente apenas para postergar em uma semana a ida de Gilmar Mendes para o STF. A sabatina ocorreu uma semana depois e ele recebeu a aprovação de 16 senadores da CCJ, enquanto 6 foram contra. Portanto, o procedimento contou com mais do que os 16 senadores citados no boato.

A decisão favorável foi confirmada pelo Plenário do Senado em 23 de maio, com 57 senadores dizendo sim e 15 negando sua nomeação ao STF.

Gilmar Mendes é alvo de pedidos de impeachment?

Qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O processo, regido pela Lei 1.079/1950, determina o envio do documento ao Senado. Cabe ao presidente da Casa arquivá-lo ou dar prosseguimento.

Um levantamento do portal Metrópoles diz que os ministros do STF foram alvos de 17 pedidos de impeachment somente em 2020. Destes, nove foram contra o atual presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Logo em seguida vieram Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ambos com cinco pedidos cada. Nenhum deles havia recebido prosseguimento até o fechamento desta verificação.

Boato também tem informações verdadeiras

O texto que viralizou também mistura duas informações legítimas com o objetivo de confundir. É fato que Gilmar mandou soltar o dono do banco Opportunity, Daniel Dantas, em 2008. Também é verdade que, na época da nomeação do ministro, o jurista Dalmo de Abreu Dallari escreveu um artigo para a Folha de S. Paulo com críticas ao magistrado — descrito como alguém “longe de preencher os requisitos necessários para que alguém seja membro da mais alta corte do país”.

