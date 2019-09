Boato falso afirma que Globo foi alvo de operação da Polícia Federal

Publicação divulgada nas redes sociais afirma falsamente que a Polícia Federal mirou a Rede Globo em uma operação batizada de “Peandra” na última sexta, 30, para recolher documentos e computadores. Três imagens que ilustram o boato são utilizadas fora de contexto para induzir o leitor a acreditar na veracidade do conteúdo.

O Estadão Verifica entrou em contato com a sede da Polícia Federal, em Brasília, e com a Superintendência do Rio de Janeiro para apurar as informações. Em nota, a assessoria de imprensa da PF informou que “não chegou ao conhecimento desta DCS qualquer ocorrência nos moldes” descrito pelo boato.

A Superintendência da PF no Rio, por sua vez, alega que “desconhece os fatos” citados pelo boato.

A reportagem também não localizou nenhuma operação federal recente batizada de Peandra na agência de notícias da Polícia Federal.

Fotos. Três fotos fora de contexto ilustram o boato: a primeira retrata um edifício da Rede Globo, no Rio de Janeiro, e outras duas mostram agentes da Polícia Federal atuando em uma operação.

Por meio de busca reversa de imagens, o Estadão Verifica localizou a foto da Rede Globo no site Kekanto, publicada por um usuário chamado Lucas Nobre em 14 de outubro de 2013.

A segunda foto, por sua vez, retrata a ação de busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no âmbito da Operação Furna da Onça, deflagrada no dia 08 de novembro de 2018. O autor da imagem é o fotógrafo Luciano Belford, da Agência O Dia. Uma imagem semelhante à compartilhada pelo boato foi publicada em notícia sobre o caso no portal Band.com.

A terceira e última foto ilustra uma notícia do portal R7 de 29 de abril deste ano sobre a Operação Sufrágio Universal, deflagrada em Minas Gerais. O veículo credita a imagem a Regiane Moreira, da Record TV Minas.

Caminho da verificação. Para verificar este boato o Estadão Verifica entrou em contato com a sede da Polícia Federal, em Brasília, e a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

A primeira e terceira foto foram verificadas por meio do Google Imagens, ferramenta de busca reversa do Google. A segunda imagem foi localizada pela reportagem em consulta ao sistema de acervo do ‘Estado’.

Este boato foi selecionado para verificação por meio da parceria entre o Facebook e o Estadão Verifica. A Agência Lupa e o Boatos.org também desmentiram o mesmo conteúdo.