Boato falseia autoria de vídeo sobre Rodrigo Maia e inventa ameaça do Congresso a emissora de TV

Um vídeo falsamente atribuído à Rede Tarobá, emissora paranaense afiliada à Rede Bandeirantes, está circulando com uma legenda também falsa, que alega que o conteúdo foi retirado do ar após uma ameaça do Congresso Nacional. O boato alega que, após a primeira exibição, a emissora teria removido o trecho de seu canal no YouTube e deixado de exibi-lo em outros telejornais. O motivo da suposta ameaça do Congresso seria o tom crítico do vídeo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Na verdade, o vídeo é parte de um quadro do canal do YouTube Folha do Brasil. De segunda a sexta, o canal exibe a leitura de notícias com cenário parecido com telejornais, narrado pelo comunicador Cleiton Basso. O vídeo segue no ar no canal.

O trecho viralizado exibe a narração de uma coluna do jornalista J.R. Guzzo, do Estado, criticando o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por Maia. Em 2019, ele solicitou aeronaves da FAB 229 vezes, segundo o colunista.

