Boato exagera e distorce frase de Paulinho da Força sobre Bolsonaro

Um boato que circula no Facebook atribui ao deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, uma declaração nunca dita sobre o presidente Jair Bolsonaro. A distorção parte de uma frase verdadeira — que repercutiu mal — dita pelo parlamentar em evento para celebrar o feriado do Dia do Trabalho. Na ocasião, ele afirmou que o País precisa de uma reforma da Previdência “que não garanta a reeleição do Bolsonaro”.

A mensagem falsa alega que Paulinho teria falado algo bem mais radical: “Se não empurrarmos essa merda de país pro abismo, o Bolsonaro será reeleito”. Não há, porém, nenhum registro de que o deputado tenha proferido essas palavras.

O Solidariedade, partido do presidente licenciado da Força Sindical, compõe o chamado Centrão, grupo de legendas que foi alvo das manifestações pró-Bolsonaro no dia 26 de maio. Quando Paulinho deu a declaração, no dia 1º de maio, o contexto era de tentativa de desidratação da reforma da Previdência apresentada pelo governo.

A ideia defendida pelo deputado era de que uma reforma ampla, que colocasse na prática uma economia de R$ 1 trilhão, ajudaria Bolsonaro a se reeleger — o que, para o líder sindical, não seria bom para o País.

