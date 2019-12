Boato exagera benefícios de filha de Lula após nomeação como assessora no Senado

Uma publicação no Facebook alega que a filha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lurian Cordeiro, foi indicada a um cargo no Senado com salário de R$ 37 mil. Embora seja verdade que ela tenha recebido uma nomeação para o gabinete do senador Rogério Carvalho (PT-SE) na terça-feira, 10, a remuneração é de R$ 10.763,57, incluindo auxílio-alimentação.

LEIA TAMBÉM > Filha de Lula é nomeada em gabinete no Senado

De acordo com o Boletim Administrativo do Senado, Lurian ocupará a posição de Assistente Parlamentar Intermediário. Ela pediu demissão da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde ganhava salário líquido de R$ 5.715,49.

Documento boletim administrativo do senado PDF

O post no Facebook alega ainda que a filha de Lula terá ainda carro com motorista e apartamento funcional. Isso também não é verdade. De acordo com a assessoria de imprensa do Senado, assistentes parlamentares não têm direito a esses benefícios.

Veja a lista de senadores que utilizam imóvel funcional:

Documento Imóvel funcional PDF

Veja a lista de senadores que utilizam carro oficial:

Documento VEÍCULOS DE SENADORES PDF

A foto que ilustra a publicação enganosa foi tirada pelo fotógrafo Wilton Júnior, do Estadão, durante uma manifestação em apoio a Lula no Rio de Janeiro em 2016.

Este conteúdo foi checado por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook.