Boato distorce protesto para afirmar que grupo instalou estátua satânica nos EUA

É falso que uma estátua representando o demônio Baphomet tenha sido inaugurada em Oklahoma, nos Estados Unidos, para que a população possa “adorar Satanás em público”. A alegação consta em mensagem enganosa que circula pelo Facebook, acompanhada de imagem do suposto monumento. Na realidade, a fotografia é de um protesto do grupo norte-americano Templo Satânico em frente ao capitólio de Arkansas, localizado na cidade de Little Rock, em 16 de agosto de 2018.

A história começa em 2017, quando o senador republicano Jason Rapert patrocinou a instalação, no mesmo local, do monumento “Os dez mandamentos” — referência às leis cristãs entregues por Deus a Moisés, segundo a Bíblia. O grupo de ativistas entendeu o ato como uma violação à laicidade do Estado, prevista na Constituição dos Estados Unidos, pois estabeleceria preferência religiosa em espaço público.

Em protesto, o Templo Satânico levou para o entorno do capitólio uma estátua em bronze de 2,3 metros que mostra a criatura de traços humanos e de bode, inspirada em reproduções ainda do século XIV, acompanhada por duas crianças sorridentes. Cerca de 150 pessoas participaram da manifestação, incluindo pequeno grupo contrário portando cartazes com versículos bíblicos e cantando hinos cristãos. As informações são de reportagem da agência Associated Press, com versão traduzida pelo site G1.

No entanto, ao contrário do que o boato sugere, a escultura nunca foi instalada em Arkansas, sendo retirada ao final daquele mesmo dia. Tampouco está em Oklahoma, ainda que o entorno do respectivo capitólio, localizado em Oklahoma City, tenha abrigado monumento “Os dez mandamentos”, idêntico ao de Little Rock, entre 2012 e 2015 — até que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela inconstitucionalidade da ação.

Curiosamente, Netflix e Warner Bros foram acusadas de plagiar a estátua de Baphomet na série O Mundo Sombrio de Sabrina, lançada em outubro de 2018. O grupo satanista encaminhou denúncia em tribunal de Nova York no mês seguinte, exigindo US$ 150 milhões. As partes firmaram acordo para que a denúncia não fosse adiante. Os termos e valores não foram revelados.

A Agência Lupa também publicou uma checagem sobre esse conteúdo, selecionado para checagem por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook. Para sugerir verificações, envie uma mensagem para (11) 99263-7900.