Boato deturpa frase de FHC sobre o eleito para a presidência da Câmara

São falsas as postagens que afirmam que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teria dito a colegas de partido que “(Arthur) Lira trabalhará em harmonia com Bolsonaro pautando projetos de interesse do Brasil”. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

O texto dentro da imagem viral é uma alteração do título de um blog que, por sua vez, já havia alterado a manchete de uma coluna do jornal Folha de S.Paulo.

Em 19 de janeiro de 2021, a coluna Painel, da Folha, publicou o texto “FHC diz a tucanos que voto em Lira significa adeus às expectativas de ganhar as próximas eleições”. Ele traz uma mensagem encaminhada pelo ex-presidente aos colegas de partido, na qual diz: “Transmita à bancada meu sentimento: ou mostramos força e independência apoiando claramente o Baleia ou adeus às expectativas de sermos capazes de obter alianças e ganhar as próximas eleições. Se há algo que ainda marca o PSDB é a confiança que ele é capaz de manter e expressar. Quem segue a vida política estará olhando, que ninguém se iluda”.

No dia 1º de fevereiro, Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele era o candidato do governo federal, que abriu o cofre e distribuiu R$ 3 bilhões em recursos extraordinários para garantir apoio ao candidato. Também liberou R$ 504 milhões em emendas parlamentares ao Orçamento para o mês de janeiro.

Um blog compartilhou a mensagem de FHC, citando a coluna Painel. Porém, seu título já era diferente do original: “FHC diz a tucanos que voto em Lira significa adeus às expectativas de ganhar as próximas eleições, pois Lira trabalhará em harmonia com Bolsonaro pautando projetos de interesse de Bolsonaro”.

Foi esta a manchete utilizada pelo boato. Dessa vez, sofreu mais uma alteração antes de ser compartilhada: “FHC diz a tucanos que voto em Lira significa adeus às expectativas de ganhar as próximas eleições, pois Lira trabalhará em harmonia com Bolsonaro pautando projetos de interesse do Brasil”.

Este conteúdo também foi compartilhado ao menos 1,7 mil vezes no Facebook.