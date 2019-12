Boato com imagem de travesti presa circula há seis anos com história, data e localização errados

Uma publicação no Facebook com mais de 40 mil compartilhamentos voltou a circular nesta semana com um boato antigo: uma travesti chamada Natasha Britney Robert teria “dado uma surra” em sete jovens na porta de uma casa de show em Maceió.

A história é falsa e está em ao menos uma dezena de blogs com as mesmas informações erradas. A página “Resenha Notícias”, que inventou a história, se define como humorística. “As notícias mais mentirosas, sem noção e sem cabimento do engraçado estado de Alagoas e do resto do Brasil”, diz sua descrição. Menos de um mês após a publicação original, em 2013, a própria página postou um esclarecimento alertando que a história inventada como piada estava se espalhando como desinformação.

No entanto, mesmo com a retratação, o texto, ilustrado por foto de uma travesti presa em 2012, viralizou e segue impulsionando compartilhamentos até hoje. A travesti da foto da nova versão do boato foi presa em 2012, no Rio de Janeiro, suspeita de tentativa de homicídio. Seu nome social é Estefani.

Caminho da verificação