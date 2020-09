Boato cita ‘Marcha para Satanás’ para atacar partidos de esquerda

Não é verdade que uma manifestação chamada de “Marcha para Satanás” tenha sido organizada por legendas como o Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Rede Sustentabilidade (Rede). Um vídeo do ato, organizado no dia 17 de janeiro de 2016 na Avenida Paulista, voltou a circular esta semana em uma postagem no Facebook que acusa a participação de partidos de esquerda.

Reportagens publicadas na época sobre a marcha, como esta da Veja SP, indicam que a convocação foi feita pelas redes sociais, por uma página do Facebook. Não há menção sobre envolvimento de partidos políticos. O encontro também ocorreu em outras cidades do País e teve como objetivo protestar contra a influência da bancada evangélica com pautas conservadoras no Congresso. No vídeo analisado, os participantes gritam contra o pastor Silas Malafaia, o bispo evangélico Edir Macedo e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

Na agenda oficial dos partidos citados no post, não há menção à “Marcha para Satanás” nos últimos anos. Entre os presentes na manifestação, estava Antônio Aparecido Firmino, mais conhecido como Toninho do Diabo. Ele foi candidato em 2014 a deputado federal pelo partido Solidariedade.

O Estadão Verifica entrou em contato com todos os partidos citados na postagem. Em nota, PSOL e Rede negaram que tenham participado da “Marcha para Satanás”. “Ficamos indignados diante de mais essa fake news que tem apenas o intuito de caluniar e destruir a imagem de pessoas e instituições”, comunicou o PSOL.

Até o momento desta publicação, PCdoB e PT não enviaram uma resposta.

O Boatos.org também publicou uma checagem sobre o assunto.

