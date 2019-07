Boataria sobre jornalista do caso Vaza Jato cita falso mandado de prisão

Um dia depois da Operação Spoofing prender quatro pessoas suspeitas de invadir o celular do ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), uma história falsa sobre um mandado contra Glenn Greenwald e sua prisão começou a circular nas redes sociais. O boato é o mais recente em uma série de desinformações já desmentidas pelo Estadão Verifica envolvendo o jornalista.

De acordo com o boato, a PF teria impedido Glenn de embarcar em um voo da American Airlines no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) com onze malas. O motivo seria um mandado de prisão expedido contra o jornalista. A história falsa narra que um dos advogados de Glenn, o criminalista Cristiano Zanin, defensor de Lula, teria impetrado um habeas corpus para impedir sua prisão.

A Polícia Federal não registrou nenhuma ocorrência ou inquérito envolvendo Glenn Greenwald, segundo nota encaminhada ao Estadão Verifica.

O site The Intercept Brasil, o qual Glenn é editor-fundador, também respondeu que se trata de um boato falso.

Imagens. Para ilustrar a história falsa, o boato utiliza duas imagens antigas envolvendo a Polícia Federal. A primeira delas mostra quatro agentes de costas no saguão do Aeroporto de Guarulhos, como se estivessem em uma operação. A imagem não é atual e foi feita em 9 de agosto de 2012 pelo fotógrafo Lucas Dantas. Na ocasião, os policiais se movimentavam no terminal em meio à greve da categoria.

A segunda foto, por sua vez, induz o leitor a acreditar que se trata de uma multidão tentando gravar o momento da prisão de Greenwald. Na verdade, a foto foi tirada no Aeroporto de Congonhas (SP) em 03 de março de 2016 pelo fotógrafo Renato S. Cerqueira. O momento se tratava de manifestações contra o ex-presidente Lula, que prestou depoimento no terminal na 24ª fase da Operação Lava Jato, Aletheia.

Ataques. Greenwald tem sido alvo de boatos falsos desde o início das reportagens do The Intercept Brasil envolvendo conversas atribuídas a Moro e aos procuradores da Operação Lava Jato. É falso, por exemplo, que o jornalista seja considerado “traidor dos Estados Unidos” e que tenha sido acusado de “atentar contra a segurança pública do Reino Unido”.

O Aos Fatos também checou esta desinformação.