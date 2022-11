Vídeos sobre bloqueios nas estradas viralizam nas redes: veja o que se sabe até agora

Diversos vídeos que circulam nas redes sociais e no WhatsApp mostram bloqueios em estradas de todo o País — são protestos organizados por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que contestam o sistema eleitoral e acusam falsamente fraude nas urnas eletrônicas. Não há qualquer indício que tenha ocorrido fraude nas eleições. Observadores internacionais que acompanharam a votação no domingo, 30, apontam justamente o contrário: que o sistema eleitoral brasileiro é íntegro e seguro.

Leitores enviaram diferentes vídeos de bloqueios de estradas ao WhatsApp do Estadão Verifica, (11) 97683-7490. Veja abaixo o que já sabemos sobre o assunto.

Quando começaram e onde ocorrem os bloqueios

As manifestações de caminhoneiros bolsonaristas começaram no domingo, 30, logo após a apuração dos resultados das eleições, que conferiu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50,9% dos votos válidos ante 49,1% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Na madrugada de segunda-feira, 31, caminhoneiros fecharam os dois sentidos da rodovia Presidente Dutra, que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro.

Na manhã desta terça-feira, 1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há 270 ocorrências nas estradas, sendo 183 interdições e 87 bloqueios, em 22 Estados e no DF. A instituição ainda afirmou que 192 pontos foram liberados em todo o País. A PRF disse que, somente na madrugada, 174 manifestações tinham sido desfeitas desde o início dos bloqueios, no dia 30.

O que dizem a Justiça e a PRF sobre os bloqueios

Ainda na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ordenou desbloqueio de estradas e autorizou prisão em flagrante do diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de desobediência. Na decisão, Moraes exigiu que a PRF e as Polícias Militares tomem “todas as medidas necessárias e suficientes”, além de determinar multa horária de R$ 100 mil em caminhões identificados envolvidos nos bloqueios.

A PRF afirmou que adotou providências para normalização do fluxo e direcionou equipes para iniciar o processo de negociação. A corporação ainda disse que é necessário priorizar o diálogo para garantir o direito de manifestação dos cidadãos, além do trânsito livre e seguro. A Advocacia-Geral da União (AGU) também foi acionada para garantir o fluxo da estrada.

Porque as reivindicações de fraude nas urnas são falsas

Os manifestantes contestam o resultado das eleições, sugerindo fraude eleitoral, e parte deles pede intervenção militar. Desde 1996, quando as urnas eletrônicas começaram a ser implantadas no País, nenhum caso de fraude eleitoral foi comprovado. Em 2022, o TSE convidou um número recorde de observadores internacionais, autoridades estrangeiras que contribuem para a transparência do sistema eleitoral brasileiro.

O chefe da missão de observação eleitoral enviada pela União Interamericana de Órgãos Eleitoral (Uniore) ao Brasil, Lorenzo Córdova, defendeu o sistema eleitoral brasileiro e descartou a possibilidade de fraude. Ele ainda disse que o modelo de votação brasileiro é “íntegro e intocado”, em contraposição às falas de Bolsonaro, que, sem provas, ataca o sistema eleitoral.

Após o primeiro turno, diferentes auditorias externas comprovaram que não ocorreu qualquer fraude. Em resposta ao Comprova, o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério Público Federal (MPF), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) afirmaram não terem encontrado vulnerabilidades capazes de trazer insegurança ao processo. Manifestação no mesmo sentido, por parte da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP), Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), foram localizadas em documentos e notas disponíveis na internet.

O atual chefe do Executivo já desacreditou do funcionamento das urnas eletrônicas e, inclusive, chegou a defender o voto impresso mais de uma vez. Um dia após o resultado oficial das eleições, Bolsonaro não se manifestou sobre a derrota na corrida presidencial e permaneceu em silêncio. Após o último debate entre presidenciáveis realizado pela TV Globo, Bolsonaro declarou que iria respeitar o resultado das eleições e “quem tiver mais voto leva“.

O que é o artigo 142 e porque ele não embasa intervenção militar

No WhatsApp, circula que Bolsonaro irá decretar “intervenção no sistema eleitoral”, com base no artigo 142 da Constituição de 1988, em razão das eleições ‘comprovadamente’ fraudadas. O mesmo artigo já foi utilizado falsamente para defender intervenção das Forças Armadas.

O artigo em questão regulamenta o objetivo e a estrutura das Forças Armadas no País. Não há dispositivo que sustente, no entanto, a destituição de um Poder por meio de uma intervenção militar. Na verdade, o artigo 142 defende que as Forças Armadas podem ser solicitadas quando há um risco iminente contra a democracia, a fim de proteger o sistema democrático.