Postagem engana ao atribuir a Lula aprovação de benefícios sociais articulada por Bolsonaro

Não é verdade que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha aprovado, em novembro, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia os benefícios sociais. Uma postagem com essa alegação compartilha um vídeo no qual o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comenta a aprovação de benefícios sociais articulados pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), em julho.

A informação enganosa circulou em uma postagem do Facebook que, até o dia 25 de novembro, obteve 400 mil visualizações e 3,1 mil compartilhamentos. Apesar de ter vencido as eleições presidenciais, no dia 30 de outubro, o mandato do petista terá início somente em 1º de janeiro de 2023.

A postagem feita no Facebook por um apoiador de Lula reproduz, sem edições, um vídeo da CNN Brasil do dia 30 de junho de 2022. Naquela data o Senado aprovou, por 72 votos 1, uma PEC que turbinou benefícios sociais a menos de 100 dias da eleição.

Apesar de reproduzir um conteúdo jornalístico, o autor da publicação dissemina desinformação ao atribuir o fato a Lula, como se a aprovação da proposta que ampliou e criou benefícios sociais tivesse sido uma medida do petista após ter vencido a eleição. Ao postar o vídeo no dia 19 de novembro, ele escreveu na legenda: “Lula já começa dizendo pra que veio… chora gado…”.

Nos mais de 2,7 mil comentários da publicação, há manifestações de pessoas que acreditaram no conteúdo enganoso e outras que alertaram para o fato de o vídeo ser antigo.

O Estadão Verifica procurou o autor da postagem, mas ele não respondeu até a publicação.

O governo eleito articula no Congresso a aprovação de uma PEC que permita a manutenção do Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Famíllia) no valor de R$ 600. A medida foi promessa de campanha tanto de Lula quanto de Bolsonaro, mas não está prevista no Orçamento.

Relembre: A PEC das Bondades

A proposta, que chegou a ser chamada de PEC Kamikaze pelo ministro Paulo Guedes, foi articulada por Jair Bolsonaro e sua base governista no Congresso. A proposta custou aos cofres públicos R$ 41,2 bilhões, fora do teto de gastos (regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior). Com esse valor o governo:

Aumentou o Auxílio Brasil – extinto Bolsa Família — de R$ 400 para R$ 600 por mês;

Concedeu uma parcela extra bimestral no valor de 50% do valor médio do botijão de 13 kg;

Criou uma bolsa-caminhoneiro de R$ 1 mil e uma bolsa-taxista de R$ 200 mensais;

Transferiu 2,5 bilhões para que Estados e municípios custeassem a gratuidade no transporte público para cidadãos acima de 65 anos;

Compensou em R$ 3,8 bilhões Estados que concederam créditos tributários para o etanol;

Reforçou em R$ 500 milhões o programa Alimenta Brasil, que promove compra de alimentos de pequenos produtores e sua destinação para famílias em situação de insegurança alimentar.

Todas essas medidas valem somente até o fim deste ano.