Vídeo mostra cabos eleitorais de candidato do MDB, não do PT, reclamando de pagamento

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra mulheres vestidas de vermelho com bandeirinhas de um candidato. Uma delas reclama que vai receber R$ 20 para fazer campanha, quando o prometido era R$ 50. A gravação é compartilhada com a falsa alegação de que o Partido dos Trabalhadores (PT) teria dado um “golpe” nas trabalhadoras. Ao olhar as imagens com atenção, é possível perceber que o material de campanha tem o número de um candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

É possível ver nas bandeirinhas o nome de Alexandre Almeida, candidato ao cargo de deputado federal da Paraíba, além de seu slogan, a frase “Paraíba grande”. Ele concorre sem coligação. A campanha de Almeida usa a cor vermelha — geralmente associada ao PT — além do verde e do amarelo. O material de propaganda mostrado no vídeo é parecido com o que o candidato exibe nas redes sociais.

A assessoria de imprensa de Almeida afrmou não ser possível confirmar se a situação de fato ocorreu. O Estadão Verifica conseguiu confirmar por telefone com comerciantes que a gravação foi feita na cidade de Cajazeiras, na Paraíba.

Cabos eleitorais nas eleições

O cabo eleitoral nas eleições é o indivíduo encarregado de obter votos para partidos ou candidatos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As campanhas precisam prestar contas da contratação de pessoas e, apesar de o cabo eleitoral não ter vínculo empregatício com o partido ou candidato, é necessário seguir as regras determinadas pela lei eleitoral 9.504/97. Entre as determinações está a de que, nos municípios com até 30 mil eleitores, não se pode contratar cabos eleitorais em número que exceda 1% do eleitorado – conforme a lei nº 12.891, de 2013. As regras valem para a disputa a todos os cargos eletivos, sejam eles majoritários – presidente da República, governador de Estado, senador e prefeito – ou proporcionais – deputado federal, deputado estadual/distrital e vereador.

