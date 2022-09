Ordem judicial não determinou retirada de bandeiras eleitorais em casas em Sergipe; processo ainda tramita

Vídeos nas redes sociais afirmam que uma decisão judicial motivou a retirada de bandeiras fixas do candidato do PL ao governo de Sergipe, Valmir de Francisquinho, em imóveis residenciais na cidade de Malhador, interior do Estado. Mas a informação é enganosa. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), uma petição foi ajuizada pela candidata a deputada federal Priscilla Mendonça (PDT), no dia 16 de setembro e o processo ainda está em tramitação.

Na Resolução nº.23.610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe sobre as regras da propaganda eleitoral, não há previsão sobre o uso de bandeiras fixas em residências. O artigo 20 da resolução permite o uso de “adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)”. Para as bandeiras, há permissão apenas para as que sejam móveis e que não atrapalhem o trânsito de pessoas e de veículos nas calçadas e vias.

Em uma série de vídeos que circulam nas redes sociais, moradores da cidade de Malhador afirmam que houve uma “ordem judicial” para que as bandeiras do candidato Valmir de Francisquinho fossem removidas das casas. As imagens mostram indignação pela suposta decisão, mas não há indicação de que a campanha do PL recebeu algum documento judicial ou se foi informada por algum agente da Justiça sobre a suposta decisão.

O processo

A petição foi ajuizada pela candidata a deputada federal Priscilla Mendonça (PDT), que também é advogada. O PDT faz parte da coligação “Novo Tempo Para Sergipe” (PDT, PSD, PP, Republicanos, PSC, União Brasil e Avante), que tem como candidato ao governo Fábio Mitidieri (PSD), principal adversário de Valmir.

Pesquisa Ipec divulgada em 26 de setembro, o candidato do PL lidera as intenções de voto, com 38%, seguido por Rodrigo Carvalho (PT), com 20%. A candidatura de Valmir de Francisquinho foi indeferida pelo TSE no dia 29 de agosto, mas sua defesa apresentou embargos de declaração, ainda não julgados pelo plenário do TSE. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), por sua vez, indeferiu seu registro em 8 de setembro. Mitidieri está em terceiro lugar, com 16%, e tem apoio da atual gestão.

No documento, Patrícia Mendonça afirma que “dezenas de bandeiras” foram fixadas nas fachadas das casas de Malhador, descumprindo a legislação eleitoral. Ela atribui a iniciativa a Valmir de Francisquinho e à sua companheira de chapa, Emília Corrêa. Mendonça pede que a Justiça determine a retirada das bandeiras e que o candidato seja multado.

Em sua defesa, Valmir de Francisquinho afirma que as bandeiras foram colocadas durante a carreata que aconteceu no município, em 11 de setembro, quando as imagens dos vídeos foram captadas. Ainda segundo a defesa do candidato, as bandeiras teriam sido recolhidas pelos próprios moradores. A defesa do candidato também questiona a exigência de uma multa por propaganda irregular, visto que não há previsão de punição pelo TSE em caso de instalação de bandeiras em imóveis residenciais.

De acordo com o TRE-SE, o processo ainda está em andamento. A defesa de Valmir e também a candidata Priscilla já se manifestaram sobre o caso. Agora, o processo vai seguir para para o Ministério Público Eleitoral, responsável por emitir um parecer sobre o caso. Em seguida, um juiz eleitoral vai ser designado para decidir sobre o caso.

O Estadão Verifica tentou contato com o site Imprensa Sergipe e também com perfis que publicaram os vídeos, mas não obteve retorno.