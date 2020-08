Aviso de privacidade no WhatsApp é legítimo; posts confundem mensagem com possível golpe

Uma imagem que viralizou nas redes sociais faz um falso alerta de golpe no WhatsApp. O aplicativo de mensagens emitiu um aviso de privacidade a seus usuários brasileiros sobre as novas medidas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) — alguns confundiram a mensagem, que é legítima, com um possível golpe. O conteúdo checado pelo Estadão Verifica foi compartilhado ao menos 2,1 mil vezes no Facebook em dois dias.

Vários sites e apps emitiram avisos de privacidade semelhantes nas últimas semanas. Isso porque esses serviços precisam adequar seus termos de uso à LGPD, que impõe regras sobre como as empresas podem guardar ou utilizar informações pessoais de seus usuários. Havia expectativa de que a legislação entrasse em vigor no último dia 17, mas o Congresso discute adiar esse prazo para 2021.

“Pessoal, apareceu isso no meu WhatsApp e eu acabei acessando pensando que era configuração do app”, diz a postagem falsa. A publicação é acompanhada por imagem que reproduz a tela do aplicativo de mensagens, com um botão para ler o aviso de privacidade. “Acabou de passar no jornal que isso é golpe para clonar o WhatsApp da pessoa e pedem dinheiro emprestado aos contatos. Se alguém entrar em contato se passando por mim, pedindo dinheiro, me liguem imediatamente.”

A assessoria de comunicação do WhatsApp confirmou ao Estadão Verifica que o aviso de privacidade é verdadeiro, e que a mensagem foi repassada a todos os usuários brasileiros para informar sobre as medidas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): “Este aviso aparece como notificação num painel horizontal na parte superior da tela das Conversas, com um link ao ‘Aviso de Privacidade — Brasil’ do WhatsApp no qual é totalmente seguro clicar.”

No entanto, o aplicativo de mensagens reforça que a comunicação não é feita por meio de mensagens diretas: “O WhatsApp não está notificando seus usuários sobre a LGPD por meio de mensagens diretas. É importante que os usuários no Brasil fiquem atentos caso recebam uma comunicação sobre a LGPD em forma de mensagem de um número de telefone desconhecido e o denunciem ao WhatsApp.”

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

