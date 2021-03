Autoridade sanitária de Portugal diz que ivermectina não serve no combate à covid; órgão rejeitou petição de médicos a favor da droga

Defendendo um tratamento ineficaz contra a covid-19, postagens nas redes sociais enganam ao citar uma petição de médicos portugueses a favor do uso da ivermectina. A petição é real, mas os posts enganam ao deixar de dizer que a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed, entidade que em Portugal é equivalente à Anvisa) negou a autorização do medicamento, devido a “limitações metodológicas nos ensaios em que a ivermectina foi utilizada”.

As postagens enganosas usam uma foto do diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, dando a entender que a entidade concorda com a adoção do medicamento contra covid-19. Na realidade, a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) não recomendam a ivermectina para propósitos diferentes dos descritos na bula — o remédio foi desenvolvido para tratar infecções de parasitas. De acordo com os organismos internacionais, a revisão das evidências disponíveis até agora “identificou incerteza nos benefícios e danos potenciais” do medicamento no combate ao novo coronavírus.

Leia Também Farmacêutica que apontou falta de evidências para uso da ivermectina contra covid-19 é fabricante original do remédio

Este conteúdo foi compartilhado ao menos 74 mil vezes no Facebook.

Os posts compartilham uma chamada do programa RedeTV! News, veiculada em 11 de março de 2021, que dizia: “Médicos europeus pedem uso urgente da ivermectina”. A reportagem não cita que, no mesmo dia, a Comissão de Avaliação de Medicamentos da Infarmed já havia se posicionado contra o uso de ivermectina contra a covid-19.

A agência portuguesa disse que “à data, dadas as limitações metodológicas nos ensaios em que a ivermectina foi utilizada, e as dúvidas quanto à dose adequada e sua segurança no âmbito da infeção causada pelo SARS-CoV-2, não existem evidências que apoiem a utilização deste medicamento na profilaxia e tratamento da covid-19”. A comissão avaliadora acrescentou que “continuará acompanhando ensaios clínicos e seus resultados”. O canal RedeTV! News informou sobre a negativa da Infarmed apenas quatro dias depois, em 15 de março.

Muitos estudos tentam provar a eficácia da ivermectina na profilaxia e na cura contra o novo coronavírus, mas não possuem padrão e rigor científicos que confirmem benefício do medicamento. O Estadão Verifica já mostrou que um site que reúne pesquisas sobre a ivermectina faz análise enviesada e com erros técnicos para defender seu uso. A Opas também menciona que há “limitações metodológicas” nos estudos que já averiguaram o uso da ivermectina.

