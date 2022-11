Áudio com ameaças à posse de Lula não foi gravado pelo general Augusto Heleno, diz GSI

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) considerou como “fake e de péssima qualidade” um áudio que circula no WhatsApp atribuído ao ministro da área, o general Augusto Heleno. A mensagem indica haver ameaças à diplomação e à posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e traz um pedido aos ouvintes para que observem porque ainda “há muita coisa em jogo”.

“Fake e de péssima qualidade, a começar pela voz totalmente diferente”, informou o coronel Amilton Coutinho Ramos, assessor especial de Comunicação Social do GSI, ao Estadão Verifica. Ele afirmou que esta não é a primeira vez que um áudio falso é atribuído ao ministro do GSI e que a atitude é grave.

Leitores pediram a checagem por WhatsApp, (11) 97683-7490.

Questionado se o GSI abrirá investigação sobre a autoria do áudio, o coronel Coutinho Ramos não respondeu. Disse apenas que há “outras fake news” e o próprio ministro desmentiu uma nas redes sociais. O gabinete faz o mesmo quando demandado pela mídia.

O áudio de 6 minutos e 17 segundos foi submetido ao perito Mauricio de Cunto que, em uma primeira triagem, considerou não ser a voz do ministro do GSI. Cunto baseou-se na noção linguística –o jeito de falar e o vocabulário– sem fazer a análise fonética. “Não há credibilidade e originalidade nenhuma no áudio”, afirmou ele, que realizou anteriormente avaliações de mensagens atribuídas ao general Heleno.

O perito Mário Gazziro, professor de computação forense em MBA da Universidade de São Paulo (USP), submeteu o áudio a mais de 30 amostras da fala do general Heleno. Constatou 63% de similaridade. Conforme explicou, o resultado até 70% é considerado inconclusivo. Gazziro acredita ter sido um típico trabalho de deepfake, registrado quando o grau de similaridade varia de 30% a 70%. As imitações ficam abaixo de 40%.

O que diz o áudio

O autor da postagem considera ter havido fraude eleitoral, que Lula é condenado e criminoso e que algo “vai acontecer de um jeito ou de outro”. Os argumentos apresentados já foram constatados anteriormente como falsos pelo Projeto Comprova.

A peça de desinformação foi gravada antes do pronunciamento de Jair Bolsonaro na terça-feira, 1, no Palácio da Alvorada, na qual ele não chegou a reconhecer sua derrota nas urnas. Menciona que “o presidente da República ainda não se manifestou”. É uma das que circulam nas redes sociais em desacato ao resultado oficial das eleições de 30 de outubro, divulgado no mesmo dia pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O autor dá a entender que o presidente eleito e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) não serão diplomados em 19 de dezembro, como previsto, nem empossados em 1º de janeiro. “Lula é um condenado, não apresentou certidão nenhuma. Eu sei que muitos de vocês dirão que já não tem mais lei, mas o Brasil não será entregue em mãos de criminosos. Tenho certeza disso”, diz.

Dentre os argumentos do autor já considerados falsos está o de que Lula é um condenado pela Justiça. A mesma versão foi exposta em outro áudio atribuído ao general Augusto Heleno, que afirmou nas redes sociais ser o conteúdo “fake”.

O Projeto Comprova explicou que o ex-presidente tornou-se apto a concorrer ao Palácio do Planalto desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou, em 2021, todas as condenações do petista na Lava Jato. No mesmo ano, a corte decidiu que a atuação do ex-juiz Sergio Moro foi parcial no caso do tríplex do Guarujá (SP). O registro da candidatura de Lula à Presidência foi deferido pelo TSE em 8 de setembro. Não houve impugnação.

A alegação de fraude nas eleições presidenciais não se sustenta, conforme relatórios preliminares do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Missão de Observação das Eleições da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre o segundo turno. O resultado do pleito foi divulgado na noite de domingo, 30, e não houve questionamento até a publicação desta checagem. Bolsonaro obteve 58,2 milhões de votos válidos (49,1%), e Lula venceu com 60,3 milhões (50,9%).