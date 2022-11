São falsos áudios atribuídos a Tarcísio de Freitas com recados a manifestantes em quartéis

Não é do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a voz que aparece em dois áudios estimulando manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais deste ano a permanecerem em frente a quarteis das Forças Armadas em todo o Brasil. Os conteúdos, que incentivam os atos antidemocráticos iniciados após o segundo turno, enganam ao afirmar que Jair Bolsonaro (PL) e os militares estão se preparando para “não entregar o Brasil aos comunistas” e mentem ao compartilhar as mensagens como se fossem recados de Tarcísio.

A assessoria de imprensa do governador eleito disse que nenhum dos dois áudios foi gravado por ele e que não sabe de quem é a autoria do material. O engenheiro, professor e perito forense em áudio, voz, vídeo e imagem Maurício de Cunto confirmou ao Estadão Verifica que as vozes dos áudios são diferentes da voz de Tarcísio. “As vozes diferem. Elas têm alguns traços que convergem, mas a maioria dos traços divergem, elas não batem”, disse.

Embora tenham viralizado no Facebook agora, no final de novembro, um dos áudios já circulava pelo WhatsApp pelo menos desde o início do mês. Na primeira mensagem, um homem dizia que Bolsonaro havia exonerado alguns generais das Forças Armadas porque tinha identificado as “maçãs podres”, que “não iam seguir junto com ele nessa guerra”. Esta seria, segundo o autor do material, uma forma de “organizar o tabuleiro”, além de um sinal de que Bolsonaro e as Forças Armadas estariam prontos para agir. A fala é vaga e não diz quais generais foram exonerados, nem quando isso aconteceu.

A mensagem final é de que as pessoas precisam continuar em frente aos quarteis, dizendo “SOS Forças Armadas” e tentando levar a mensagem ao exterior para que a comunidade internacional entenda que não se trata de um golpe, “como a imprensa gosta de falar”, e sim de uma “questão de cumprimento do dever deles”, se referindo aos militares. Desde o resultado das eleições, bolsonaristas têm alegado que o artigo 142 da Constituição Federal legitimaria uma intervenção militar para garantia da lei e da ordem, o que não é verdade.

Já o segundo áudio aponta uma situação diferente – a promoção, e não exoneração, de generais, mas o objetivo é o mesmo: convencer os manifestantes de que não devem desanimar porque “os gestos do presidente [Bolsonaro] já demonstram o que vai acontecer”. Na verdade, Bolsonaro tem permanecido praticamente em silêncio desde que perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro.

Diferenças na voz

Para o perito Maurício de Cunto, há alguns pontos de similaridade entre a voz de Tarcísio de Freitas – chamada de “voz padrão” em sua análise – e a voz dos áudios atribuídos a ele, mas os pontos de divergência são muito maiores. “Em convergência teria alguma coisa como ritmo, como vocabulário, mas as divergência são em muito maior número, então tudo leva a crer que não é a voz do Tarcísio”, disse.

O perito elaborou um “Gráfico de Histograma de Frequência Fundamental”, que compara a voz atribuída a Tarcísio com a voz padrão do governador eleito. As vozes são passadas em um programa que analisa o número de ocorrências em determinadas frequências sonoras. O gráfico mostrou que a frequência produzida mais vezes na voz questionada, ou seja, no áudio atribuído a Tarcísio, foi de 172 Hz. Já na voz padrão de Tarcísio, a frequência mais comum foi bem menor, de 89 Hz. O gráfico é feito comparando a voz questionada com uma amostra da voz padrão de, pelo menos, um minuto de duração.

“A voz questionada, que é atribuída a Tarcísio, tem múltiplas frequências, o gráfico é mais largo, tem frequências mais graves, mais altas, tem um espalhamento. É uma voz que ora está grave, ora está aguda, ora está média, ela varia muito. Agora, a voz do Tarcísio é muito mais monótona, você que tem uma variação tonal muito pequena. Ou seja, é voz dele é muito mais grave, a voz questionada é muito mais aguda”, explicou o perito.