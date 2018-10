Áudio pró-Bolsonaro é de apóstolo da igreja Bola de Neve, não do padre Fábio de Melo

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Bandnews FM e Jornal do Commercio. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

Dias após ser falsamente atribuída ao padre Marcelo Rossi, uma gravação, apenas de áudio, feita durante uma aula do apóstolo Rina Seixas no Instituto Global, voltou a circular, nesta terça-feira, 3 de outubro, desta vez sendo creditada como sendo do padre Fábio de Melo.

Como verificado pelo Comprova, a fala pertence, na verdade, ao apóstolo Rina Seixas, da igreja Bola de Neve, que defende abertamente a candidatura do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro.

O Comprova recebeu, por WhatsApp, pedido de verificações do áudio atribuído ao padre. “Ouçam o que Padre Fábio de Melo falou sobre a atual situação do país, e sobre Bolsonaro! Não deixem de repassar para os seus contatos! Ele deu uma aula!”, diz texto que circula no WhatsApp e que acompanha o áudio.

Em contato com Rina, a secretária do religioso disse que ele confirmou publicamente se tratar de sua voz no recurso Stories do Instagram – ferramenta em que as publicações desaparecem após 24 horas.

No trecho do áudio que circula no WhatsApp e em canais do YouTube sem identificação da voz, Rina diz que Bolsonaro é “pró-família, pró-Deus e pró-valores”. “E quando vejo quem são os inimigos do Bolsonaro, eu falo ‘eu to escolhendo o cara certo para votar'”, diz Rina no trecho final do áudio.

Em sua conta oficial no Twitter, Fábio de Melo disse que o áudio não é seu ao responder um seguidor sobre a autoria de um texto, também falsamente creditado com o seu nome.

“Não, não escrevi este texto. Tudo o que escrevo posto aqui ou no meu Instagram. Há muitas páginas usando meu nome.Também não é meu o áudio que estão compartilhando em grupos de WhatsApp e que também já atribuíram também ao padre Marcelo Rossi”, escreveu Fábio de Melo.

O texto, de autoria desconhecida, não faz menção a nenhum candidato e defende valores religiosos.

No dia 14 de setembro, o Comprova publicou que Marcelo Rossi, em suas redes sociais, pediu ajuda aos seus seguidores para encontrar o responsável por criar o boato.

“Um áudio que está viralizando no WhatsApp, e eu nem tenho WhatsApp, com a minha voz falando sobre política, falando absurdos. Além de ser uma notícia mentirosa, eu jamais me meto em política, vocês me conhecem”, disse o sacerdote.

A verificação da peça de desinformação também foi feita pelo site Boatos.org.