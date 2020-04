Áudio no qual um suposto médico de hospital do Rio de Janeiro defende o fim da quarentena tem informações falsas

Esta checagem foi produzida pela coalizão do Comprova. Leia mais aqui.

LEIA TAMBÉM > Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

O áudio que circula pelas redes sociais e aplicativos de mensagens com uma mensagem de um suposto médico de um hospital do bairro de Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que recomenda a interrupção das medidas de isolamento social e a volta da população ao trabalho, devido ao baixo número de casos da covid-19 registrados na capital fluminense, apresenta dados falsos.

O homem que se apresenta como “chefe da rotina” do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla não diz seu nome, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, não existe essa função no hospital de Acari.

O áudio surgiu em grupos de WhatsApp e foi veiculado no canal do YouTube da jornalista Regina Villela, em 27 de março. O conteúdo produzido por ela foi então publicado, no dia 29 do mesmo mês, na página de Facebook do deputado estadual Delegado Cavalcante, do PSL do Ceará.

No áudio, um suposto médico, que se apresenta como “chefe de rotina” do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, questiona as medidas de isolamento social impostas pelo poder público. Ele também diz que é chefe da emergência do Hospital Municipal Rocha Faria e que atua no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Procuradas pelo Comprova, as Secretarias Estadual e Municipal negaram que o suposto profissional faça parte do quadro de funcionários das instituições, e a pasta municipal ressalta que ainda que o áudio fosse realmente de um médico atuante nas instituições, a opinião pessoal de um profissional não refletiria o posicionamento adotado pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.

Como verificamos

Em uma busca básica na internet e na rede social do deputado cearense Delegado Cavalcanti (PSL/CE) e a partir da publicação, localizamos a conta de Regina Vilella no YouTube, onde o vídeo ainda estava disponível.

Além disso, com outras ferramentas de busca levantamos a origem dos perfis citados na verificação do conteúdo e consultamos as assessorias de imprensa e comunicação das secretarias municipal e estadual de Saúde.

No vídeo, Regina Villela começa sua apresentação dizendo que recebeu, pelo WhatsApp, o áudio “trocado entre um médico e os seus amigos, no Rio de Janeiro”. Segundo ela, a voz seria do “chefe de rotina” do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, que foi “alocado para ser o centro de referência para o atendimento dos pacientes que chegarem na rede municipal ou estadual com problema pneumológico provocado pelo ‘vírus chinês’”. Entramos em contato com a jornalista, por email, para obtermos mais detalhes sobre a origem do áudio e a identidade do suposto médico, mas não obtivemos resposta.

No áudio, o suposto médico diz que tem uma “boa notícia”. “Desde segunda-feira, nós temos no CTI quatro pacientes, nenhum óbito. Desses pacientes, 2 estão no tubo, grave, se mantendo. No quinto andar, onde temos 160 leitos distribuídos em 20 ou 25 enfermarias, cada uma com 4 ou 5 leitos, 8 pacientes internados, todos eles estáveis. Nem mesmo no CTI, são pacientes que não fazem parte da nossa faixa etária, e olha que eu tô com 56 anos“, afirma.

O Hospital Ronaldo Gazolla é a principal unidade de saúde que está sendo preparada, na capital fluminense, para receber a maior parte dos casos de coronavírus da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade terá 381 leitos para os pacientes da covid-19, que estão sendo preparados e liberados conforme demanda. Ao contrário do que é afirmado pelo suposto médico, os casos registrados no Rio de Janeiro não se restringem a pessoas com comorbidades ou a idosos. O Estado tem, segundo o boletim epidemiológico publicado em 1º de abril, 832 casos confirmados da covid-19, 697 deles na capital. Além disso, pelo menos 28 mortes por coronavírus ocorreram no estado até o dia primeiro.

O suposto profissional reforça a volta ao trabalho e diz que tem acompanhado a retomada de atividades nas proximidades dos hospitais onde afirma trabalhar: “Voltem ao trabalho, não fiquem em casa. O que o Bolsonaro falou, ele tá coberto de razão. A gente já está experimentando, dentro das favelas – eu trabalho dentro da favela de Acari [onde fica o hospital], eu sou chefe da vermelha do Rocha Faria, eu estou nesse momento aqui saindo do Hospital Adão Pereira Nunes, que é o de Saracuruna, as imediações desses hospitais é formada [sic] por um povo… Uma população muito pobre, já tá tendo uns ‘piquetezinhos’, pedido de dinheiro, o povo tá começando a entrar em desespero“. Como mencionamos, as Secretarias do Estado e do Município do Rio de Janeiro não reconhecem o vínculo do suposto médico com os hospitais citados.

O homem ainda continua sua argumentação: “Não existe risco de coronavírus matar quem quer que seja da faixa etária até 40 anos ou 45 anos“, pontua. Ao contrário do que afirma o suposto médico, o Brasil já registra, conforme boletim do Ministério da Saúde, no dia 1º de abril de 2020, 11% das mortes em pacientes abaixo dos 60 anos. Destes, 15 estavam na faixa entre os 40 e os 59 anos, e 7 tinham entre 20 e 39 anos. A vítima mais jovem da doença no país tinha 23 anos.

Documento Boletim MS PDF

Outra afirmação do autor do áudio é de que “nós temos a taxa de replicação do vírus muito mais baixa do que as pesquisas mostram. Existem uns gráficos, não sei se vocês já viram, de cor, onde a faixa acima do Equador tá toda vermelha, tomada, porque lá é um ambiente frio. Nós não temos invernos radicais. Então, vamos evitar aí o colapso econômico“. Uma projeção da Imperial College, de Londres, na Inglaterra, aponta que o Brasil terá, pelo menos 44 mil mortes causadas pela covid-19, caso sejam adotadas medidas mais duras de isolamento. Caso se adote o que vem sendo chamado de “isolamento vertical”, ou seja, somente o isolamento de indivíduos que fazem parte de grupos de risco, esse número pode chegar a 529 mil.

A respeito da suposta diferença de replicação do vírus no Brasil, por causa do clima tropical do país, não há estudos conclusivos que suportam esta afirmação. Ao contrário, especialistas afirmam que o clima mais quente do país não protege contra a doença.

Quem é Regina Villela?

No site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, Regina Maura Villela Barboza, 58 anos, se apresenta como jornalista e redatora, nascida na cidade do Rio de Janeiro, moradora de Fortaleza/CE, e foi candidata do Partido Social Liberal (PSL) à vaga de deputada federal pelo estado do Ceará.

Regina já prestou serviços para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado do Ceará, fornecendo trabalhos na área de comunicação e atualmente mantém um canal no YouTube intitulado “Regina Villela: Informação, Opinião e Gargalhadas”, cujo perfil é conservador e o principal tema é a abordagem de temas políticos.

Ela é também autora da divulgação do áudio do suposto médico em seu canal e escreve para o site conservador Terça Livre.

Outros conteúdos divulgados por Regina Vilella já foram checados e apontados como inverídicos.

Viralização

O Comprova encontrou publicações feitas no YouTube, Twitter e Facebook, entre os dias 27 a 29 de março.

Até às 20h23 desta quinta-feira (2), o vídeo publicado no canal ‘Regina Villela’ no dia 27 de março, teve mais de 560 mil visualizações, 43 mil reações positivas, 1,5 mil reações negativas, com mais de 1.700 comentários.

Na conta oficial de Regina Villela no Twitter, a publicação feita em 28 de março tem 811 retweets e 1.700 curtidas.

A publicação da jornalista no Facebook, feita no dia 28, tinha 231 reações, 34 comentários e 140 compartilhamentos até o dia 2 de abril.

O vídeo de Regina foi compartilhado no dia 29 de março, na página ‘Delegado Cavalcante’, ligada ao deputado estadual do Ceará, do PSL, no Facebook. A publicação alcançou até esta quinta, mais de 77 mil reações, 18 mil comentários e 117 mil compartilhamentos.

O portal de notícias G1 também produziu uma reportagem sobre esta fraude.