Áudio em que imitador se passa por Bolsonaro no hospital volta a circular

Em meio ao aumento da rejeição ao governo de Jair Bolsonaro, um áudio falsamente atribuído ao presidente voltou a circular no Facebook. Uma postagem com mais de 2 mil compartilhamentos na rede social divulga uma gravação em que um imitador de Bolsonaro desfere vários xingamentos ao vice-presidente, Hamilton Mourão, e a uma enfermeira. O áudio circula desde a campanha eleitoral de 2018. Na época, o Estadão Verifica, em parceria com o Comprova, desmentiu o conteúdo.

No áudio, um homem que se passa pelo presidente fala que quer sair logo do hospital para poder concorrer às eleições, de forma exaltada. Ele chega a dizer que a estadia no hospital seria um “teatro” — no início do mês, a Folha de S. Paulo informou que petistas divulgaram nas redes sociais a tese fantasiosa de que o atentado a facada sofrido por Bolsonaro em 2018 teria sido forjado.

Na data em que o áudio foi publicado novamente no Facebook (20 de setembro), Bolsonaro estava nos Estados Unidos para discursar na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em 2018, o Comprova consultou o Instituto Brasileiro de Perícia e o perito Mauricio de Cunto para analisar a gravação. O instituto comparou o áudio falso a uma entrevista de Bolsonaro ao jornalista Luiz Datena, no dia 22 de abril de 2018. A perícia fez uma análise qualitativa dos marcadores de voz, fala e linguagem dos locutores. A análise concluiu que o falante do falso áudio tem um sotaque típico do interior ao pronunciar o fonema “r”, e o presidente Bolsonaro não apresenta essa particularidade em sua fala.

Mauricio de Cunto comparou o áudio falso a outras três gravações do presidente Jair Bolsonaro. A partir da análise das frequências vocais, concluiu-se que o imitador tem um tom mais agudo que o presidente. A má qualidade do áudio também é caracterizada, por peritos experientes, como um indicador de falso conteúdo.

Em 2018, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro — filhos do presidente — desmentiram o áudio em tuítes. O hospital no qual o presidente ficou internado, Albert Einstein, tnegou a veracidade do áudio divulgado. Outros sites de checagem, como Fato ou Fake e Boatos.Org, também desmentiram o boato.

