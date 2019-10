Ataque a Randolfe cita falsa viagem ao Chile para ‘encontrar black blocs’

Não é verdade que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AM) tenha viajado para o Chile para encontrar “black blocs”, como alega uma publicação viral no Facebook. O texto na rede social afirma que o parlamentar teria ido ao país latino-americano “com dinheiro público” na quarta-feira, 23 de outubro. Nesta data, no entanto, Randolfe participou da votação da reforma da Previdência, como atesta documento do Senado.

Procurada, a assessoria do senador afirmou que o boato é uma “tosca manipulação” de uma licença concedida a Randolfe pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para participar da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP-25), marcada para os dias 2 a 13 de dezembro.

A apreciação do requerimento pode ser vista neste vídeo da sessão plenária da terça-feira, 22, quando se chega ao ponto de 6 horas e 42 minutos de gravação. Também é possível ler a aprovação da licença nas notas taquigráficas do Senado, na marcação de 20h44.

De acordo com a assessoria de Randolfe, desde quinta-feira, 24, o parlamentar está em Macapá, para os preparativos e inauguração do Bio-Parque da Amazônia. Em sua página no Facebook, o senador publicou nesta sexta-feira, 25, uma transmissão ao vivo de sua participação no evento.

O Chile enfrenta uma onda de protestos há uma semana. Nesta sexta, caminhoneiros de todo o país aderiram às manifestações. O número de mortos em protestos chegou a 19. Leia este guia para entender o que está em jogo.

