Artigo viral inventa ‘milagre’ em queda de avião em Honduras

Um artigo compartilhado mais de 66 mil vezes no Facebook conta a história de um “milagre” de missionários cristãos que sobreviveram à queda de um avião em Honduras. As informações, no entanto, são falsas. Os passageiros da aeronave, na verdade, eram executivos de uma empresa de penhores chamada EZCorp, como mostram reportagens publicadas na época do acidente.

O caso ocorreu em maio de 2018, mas tem sido compartilhado nas redes sociais como se fosse recente. Na ocasião, um jatinho particular levava quatro funcionários da empresa de Austin, no Texas, a Tegucigalpa, em Honduras. A aeronave se partiu em dois ao pousar no Aeroporto Internacional de Toncontín.

Os quatro empresários e os dois tripulantes da aeronave ficaram feridos. Segundo reportagem do jornal Clarín, a lista de passageiros era a seguinte: Alex Castellane Murta, Nicole Renae Swies, Joahn Joseph Page Salcedo, John Blair Powell, Joseph Louis Rotunda e Robert Albert Kasenter.

De acordo com reportagem do jornal Austin-American Statesman, a pista do aeroporto hondurenho é conhecida pela difícil aterrissagem — o local é cercado por montanhas e bairros residenciais. Em 2008, cinco pessoas morreram em uma queda de avião no mesmo local.

O artigo que tem sido compartilhado no Facebook inventa que os missionários cristãos teriam escapado sem ferimentos e atribuído o milagre a Jesus Cristo. O texto também traz a informação falsa de que o avião caiu em uma floresta.

