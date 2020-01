Artigo recicla boato sobre padre abusador infantil com HIV

Um artigo do site Sempre Questione alega que um padre, diagnosticado com HIV, admitiu ter abusado de quase 30 crianças entre 5 e 10 anos de idade no México e que, mesmo assim, foi absolvido pela Arquidiocese do país e pelo Vaticano. A história é falsa: usa um nome inventado de um padre, exibe a foto de um sacerdote que não é alvo de acusações conhecidas de abuso sexual e adapta um boato que circula em outros países desde 2016.

Não há registro de um padre chamado José Garcia Ataulfo na base de dados da Arquidiocese do México, consultada pela Catholic News Agency. A foto utilizada para ilustrar o artigo falso é do padre José Antonio Fortea, um exorcista espanhol. A imagem original pode ser encontrada quando se faz uma busca reversa de imagem.

O boato ganhou repercussão após a publicação da história pelo tablóide britânico Daily Mail. O Mail atribui a informação a um site argentino que se baseia no grupo mexicano “Anonymous”. A fonte da suposta denúncia original está fora do ar. Entre os veículos de checagem que já verificaram versões do caso desde 2016 estão o americano Snopes, o mexicano Animal Politico e os brasileiros E-farsas e Boatos.org.

