Vídeo de invasão a casa no Chile circula sem contexto como se fosse na Argentina

Circula fora de contexto no Telegram um vídeo que mostra duas mulheres discutindo sobre a ocupação de uma casa em que uma delas entrou enquanto o dono do imóvel estava viajando de férias. Postagens alegam que a invasão teria ocorrido depois de o presidente argentino Alberto Fernández acabar com a propriedade privada no país — algo que nunca aconteceu porque a propriedade é um direito constitucional. O vídeo que acompanha a mensagem enganosa foi gravado no Chile, e não na Argentina.

O Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa para identificar a origem do vídeo (veja aqui como fazer). Ele foi compartilhado pelo canal de televisão chileno Mega que cobriu o caso, em 29 de março. As imagens foram gravadas no município de Quilpué, região de Valparaíso, no Chile.

Em entrevista ao portal chileno Meganotícias, a mulher que invadiu a propriedade conta que agiu de maneira desesperada porque o inverno se aproximava, e ela estava sem casa. A senhora ainda afirmou que acreditava que o dono estava morto e a casa estava abandonada. Ela alega ter consultado contas de luz e água que mostraram não haver consumo naquele imóvel.

“Antes de tudo, quero me desculpar. Talvez o que fiz não tenha sido certo, mas quero dizer que acima de tudo, sou mãe, e o desespero foi grande”, apontou a invasora. Ela desocupou o espaço após saber que o proprietário estava vivo.

Propriedade privada é direito constitucional na Argentina

Não há nenhuma notícia de que o presidente Alberto Fernández tenha acabado com a propriedade privada na Argentina. Como mostrou a iniciativa de checagens Chequeado, a constituição daquele país estabelece, no artigo 17, que “a propriedade é inviolável” e “nenhum habitante da nação pode ser privado dela”. É possível que em casos excepcionais um bem específico possa ser expropriado desde que seja autorizado pelo Congresso e que os donos sejam ressarcidos.

