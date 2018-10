Ratinho não vai entrevistar Bolsonaro no horário do último debate presidencial

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do SBT e Gazeta do Povo. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral.

Não é verdade que o apresentador do SBT, Ratinho, vá entrevistar o candidato Jair Bolsonaro (PSL), no dia 4 de outubro, quinta-feira.

Circula nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, uma montagem com a imagem do apresentador e o presidenciável pedindo para que o público assista à entrevista no Programa do Ratinho e não ao último debate presidencial do 1º turno, que será transmitido pela TV Globo.

“Gente, o Ratinho vai entrevistar Bolsonaro na quarta dia 04/10. Vamos explodir a audiência. Divulguem no zap todo dia e nas redes sociais. Vamos acabar com a audiência da Globo do debate [sic]”, destaca o texto na imagem.

A montagem está com erro de informação, apontando o dia 4 de outubro como uma quarta-feira, sendo que o dia da semana correto é quinta-feira.

O SBT se manifestou em seu portal afirmando que não procede a suposta entrevista programada para o dia 4 de outubro. “A assessoria de comunicação do SBT nega a informação. Ou seja, o candidato não participará do Programa do Ratinho e não será entrevistado pelo comunicador”, informou.

O apresentador também desmentiu a informação em um vídeo públicado em suas próprias redes sociais. “Meus amigos da rede social, estão dizendo aí, que é uma fakenews, mais uma, que eu estaria entrevistando algum candidato no meu programa de quarta-feira. Queria comunicar que isso não é verdade, isto é um fake news”, diz.

O Comprova recebeu várias solicitações para verificação desta informação pelo WhatsApp. No Twitter, a conta @FrauBraunn teve mais de 900 compartilhamentos (retweets) e cerca de 1,8 mil pessoas curtiram o conteúdo desinformativo. A postagem foi apagada após um usuário mencionar o vídeo em que Ratinho desmente o boato. No Facebook, a publicação no grupo “Eu Voto Bolsonaro” tem mais de 22 mil compartilhamentos.