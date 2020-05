Após ser agredido em ato pró-Bolsonaro, fotógrafo do ‘Estadão’ é alvo de boatos

Depois de ser agredido enquanto cobria a manifestação em apoio ao governo de Jair Bolsonaro em Brasília neste domingo, 3, o fotógrafo do Estado Dida Sampaio passou a ser alvo de boatos compartilhados no Twitter. Uma equipe do jornal foi atacada com chutes, socos e empurrões — veja as imagens. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Ministério Público do Distrito Federal investigação sobre o caso.

Uma das informações falsas sobre Dida Sampaio foi compartilhada pelo bolsonarista Allan dos Santos. No Twitter, ele divulgou imagem em que sugere que o fotógrafo já havia sido agredido da mesma forma em 2015 e 2016 e dá a entender que há um “método” por parte do profissional da imprensa.

O Dida Sampaio só tem azar ou tem método também? pic.twitter.com/jvjCAuppw2 — Allan dos Santos – opovonopoder.com.br (@allantercalivre) May 4, 2020

Na verdade, as matérias de 2016 e de 2015 mostradas na foto não têm qualquer relação com a agressão à equipe do Estadão. A primeira reportagem, “Boletim de ocorrência no Rio de Janeiro pode ser feito agora pelo celular“, foi publicada na Agência Brasil e fala sobre um novo aplicativo da Polícia Civil do Rio. O segundo link, “Registros de ocorrência de crimes poderão ser acompanhados online no Rio“, também da Agência Brasil, mostra uma ferramenta para acesso de BOs pelo Portal da Transparência.

Nenhum dos dois textos cita Dida Sampaio. O Estadão Verifica fez uma busca no Google usando as palavras-chave mostradas no boato e de fato a frase “no Dia da Liberdade de Imprensa, Dida Sampaio foi agredido” aparece entre os resultados — a explicação é que a sentença estava entre as manchetes na seção de “Últimas Notícias”, no final da página.

O Estadão Verifica também entrou em contato com Dida, que disse que a informação sobre agressões em 2015 e 2016 não procede.

A diretoria do Estado publicou uma nota de repúdio à agressão dos profissionais do grupo. Leia abaixo.

‘Estadão’ condena ataque a profissionais do grupo; leia nota

A diretoria e os jornalistas de O Estado de S. Paulo repudiam veementemente os atos de violência cometidos hoje contra sua equipe de jornalistas durante uma manifestação diante do Palácio do Planalto em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Trata-se de uma agressão covarde contra o jornal, a imprensa e a democracia. A violência, mesmo vinda da copa e dos porões do poder, nunca nos intimidou. Apenas nos incentiva a prosseguir com as denúncias dos atos de um governo que, eleito em processo democrático , menos de um ano e meio depois dá todos os sinais de que se desvia para o arbítrio e a violência.