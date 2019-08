Boato falso diz que general invadiu gabinete para impedir ‘golpe’ do STF contra Bolsonaro

Um boato falso afirma que o general Ajax Porto Pinheiro teria invadido o gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para impedir um “golpe” contra Jair Bolsonaro. A publicação passou a circular dias após entrevista do ministro à revista Veja, na qual afirmou que o País esteve “à beira de uma crise institucional”.

Procurado pelo Estadão Verifica, o general Ajax Pinheiro informou, por meio da assessoria de comunicação do STF, que o boato é “não corresponde à realidade”. O militar da reserva é o assessor especial de Toffoli na presidência na Corte desde o fim do ano passado.

O general Ajax foi comandante das forças militares da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti entre outubro de 2015 a outubro de 2016, sendo responsável pelo comando das tropas internacionais nas operações de ajuda humanitária da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, a Minustah.

A edição da revista Veja do dia 12 de agosto informa que, nos primeiros seis meses do governo Bolsonaro, Toffoli se encontrou dez vezes com o presidente e, em períodos de maior crise institucional, teve mais de 120 encontros com parlamentares, empresários e militares que estavam insatisfeitos com o governo.

