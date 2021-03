Após anulação de condenações de Lula, postagem inventa índice inflado de aprovação do ex-presidente

É falsa uma postagem no Facebook que diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 93% de aprovação em eventual candidatura para as eleições presidenciais de 2022. Não há qualquer levantamento feito pelos principais institutos de pesquisa que aponte essa taxa. O número inventado viralizou após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin anular todas as condenações do petista na Lava Jato, assim tornando-o elegível. Este conteúdo foi compartilhado ao menos 1,8 mil vezes.

A imagem diz que “Lula dispara nas pesquisas!” e que “93% querem ele presidente em 2022”. Como a postagem não cita a fonte do dado, o Estadão Verifica buscou pesquisas divulgadas na imprensa, mas não encontrou nenhum registro semelhante.

Em recente pesquisa de opinião que mede o potencial de votos de dez possíveis candidatos nas eleições presidenciais de 2022, feita pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), novo instituto de pesquisas da estatística Márcia Cavallari (ex-Ibope), 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula se ele se candidatasse novamente à Presidência, e 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum.

Esse levantamento não mede a intenção de voto, e sim o potencial de cada candidato, medindo o nível de aceitação de cada político citado. Os entrevistadores perguntam, sobre cada nome citado, se o eleitor votaria nele com certeza, se poderia votar, se não votaria de jeito nenhum ou se não o conhece suficientemente para responder. A pesquisa foi feita de forma presencial, com 2.002 pessoas.

O Instituto Datafolha não divulgou pesquisas de intenção de voto recentemente.

Outros institutos mediram intenção de voto para presidente. A CNN/Real Time Big Data apontou em 10 de março que Lula teria 21% dos votos num eventual primeiro turno contra candidatos como Jair Bolsonaro, Sergio Moro e Ciro Gomes. O instituto ouviu 1.200 pessoas, por telefone.

Já em pesquisa da consultoria Atlas de 11 de março, Bolsonaro aparece com 32,7% num eventual primeiro turno, mas no segundo perderia para Lula, que teria 44,9% dos votos contra 38,8% do atual presidente. A empresa realizou 3.721 entrevistas aleatórias pela internet, que depois foram adequadas à proporção da população brasileira.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

