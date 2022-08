Ao questionar pesquisas eleitorais, youtuber ignora que datas de divulgação são públicas

Em vídeo viral no YouTube e no Telegram, o influenciador bolsonarista Kim Paim tenta levantar suspeição sobre pesquisas eleitorais ao indicar que jornalistas da Globo sabiam de antemão quando os resultados de levantamentos do Datafolha e do Ipec (ex-Ibope) seriam publicados. O youtuber ignora, porém, que as datas de publicação de pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são públicas e divulgadas antecipadamente. O Ipec, inclusive, divulga novo levantamento nesta segunda-feira, 29. Não há nenhuma evidência de que as pesquisas contratadas pela TV Globo tenham sido manipuladas para favorecer ou prejudicar algum candidato.

Por volta de 11 minutos do vídeo no YouTube, Kim Paim comenta uma matéria do colunista Lauro Jardim, publicada no jornal O Globo em 13 de agosto. O jornalista diz que ao longo daquela semana seriam divulgados levantamentos feitos pelo Datafolha e pelo Ipec. Paim afirma que funcionários da emissora estavam felizes em anunciar os resultados das pesquisas, que indicam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial no momento.

O influenciador destaca um trecho do artigo em que Jardim afirma que a pesquisa do Ipec estava em andamento e os resultados seriam divulgados no Jornal Nacional na segunda-feira, 15 de agosto. Paim questiona: “Ih rapaz, como é que o Lauro Jardim já sabia? A Globo empolgada”. Na sequência, ele diz que a emissora e o Partido dos Trabalhadores (PT) são aliados inseparáveis, o que não é verificável.

O vídeo insinua que o jornalista tinha informações privilegiadas, mas os dados da pesquisa foram registrados na plataforma PesqEle, do TSE, em 9 de agosto. O levantamento citado por Jardim e colocado em suspeição pelo youtuber é identificado pelo registro BR-03980/2022. O site do TSE informa antecipadamente a data de divulgação, de início da pesquisa, o nome do contratante e o valor pago. O portal ainda permite o acesso a detalhes técnicos sobre a metodologia e o plano amostral, bem como ao questionário estruturado e o detalhamento de bairros e municípios sorteados para o estudo. Todas as pesquisas divulgadas em período eleitoral devem ser registradas desta forma, de acordo com resolução do TSE.

O registro da pesquisa do Ipec informa que os resultados seriam divulgados no dia 15 de agosto, que o plano amostral contaria com 2000 mil pessoas e que a Globo pagou cerca de R$ 231,5 mil pelo serviço da empresa. A ficha sobre o levantamento do Datafolha, também citado no artigo de Lauro Jardim, tem a data de divulgação prevista para 18 de agosto, a mesma informada pelo colunista no texto do Globo.

Em busca na plataforma PesqEle feita pelo Estadão Verifica nesta segunda-feira, 29, o blog identificou alguns estudos de opinião pública que serão publicados nos próximos dias. O Datafolha foi contratado pela Folha de S. Paulo e pela Globo para conduzir uma pesquisa nacional de intenção de votos para o cargo de presidente da República. O levantamento terá uma amostra de 5.734 entrevistados, será iniciado no dia 30 e os resultados serão divulgados na próxima quinta-feira, 1º de setembro. O Estadão publicou uma lista de oito pesquisas eleitorais cujos resultados serão publicados ao longo desta semana.

Por volta dos 20 minutos de vídeo, Kim Paim volta a fazer a mesma insinuação enganosa. Dessa vez, ele apresenta uma matéria da CNN Brasil, divulgada em 12 de agosto, que informa que o PT adotou cautela sobre o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. O autor destaca um trecho em que o jornalista Caio Junqueira informa que o partido avalia ser preciso aguardar a divulgação de levantamentos na semana seguinte, “em especial a do Ipec”.

O influenciador ignora novamente que a data de divulgação das pesquisas é pública e, na tentativa de desqualificar a pesquisa eleitoral, diz que o PT já estava esperando a pesquisa paga pela rede Globo e que Caio Junqueira já sabia dos resultados.

O Estadão Verifica procurou o youtuber pelo e-mail no canal, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto para manifestação.

Divulgar pesquisas eleitorais fraudulentas é crime

Não qualquer evidência de que as pesquisas realizadas pelo Ipec e o Datafolha encomendadas pela Globo tenham sido manipuladas. Uma resolução do TSE, atualizada em dezembro de 2019, determina que a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00. O documento também veda a publicidade de pesquisas não registradas na corte durante o período eleitoral.

Nas eleições passadas, a Globo também contratou estudos de intenção de voto para presidente. Em pesquisa do Ibope encomendada pela emissora e divulgada no dia primeiro de outubro de 2018, Jair Bolsonaro era favorito no primeiro turno, com 31% dos votos, superando o petista Fernando Haddad com 21%. Naquele momento, os dois candidatos tinham 42% das intenções de votos no segundo turno. Outra pesquisa feitas pelo instituto, em 23 de outubro, na semana das eleições, indicava a vitória do atual presidente com 57% dos votos válidos.

A diferença entre no resultado dos levantamentos ocorre porque as pesquisas eleitorais são um retrato da opinião público no momento em que elas são realizadas. Até o fim da campanha eleitoral, diversos fatores podem influenciar a tendência sobre a intenção de voto de candidatos.