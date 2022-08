Postagem engana ao dizer que Anitta foi ‘colocada para correr’ do Nubank

Uma postagem engana ao afirmar que Anitta teria sido “colocada para correr” pelo Nubank. Apesar de ter saído do conselho de administração do banco digital, ela será embaixadora global da marca. O conteúdo ainda associa a cantora a um prejuízo líquido de US$ 45 milhões no 1º semestre de 2022, mas não há nenhum indicativo de que essa relação seja verdadeira. O banco informou oficialmente que a saída se deu a pedido da artista.

Na última terça-feira, 9, o Nubank anunciou que Anitta deixaria de fazer parte do seu conselho de administração. A cantora sairá após completar seu mandato na Assembleia Geral Ordinária deste ano. Em um comunicado para a imprensa, o banco informou que a saída foi a pedido dela para focar em sua carreira internacional.

Anitta não foi “colocada para correr” da instituição. Ela assumirá o cargo de “embaixadora global” e vai ajudar na expansão internacional da marca. Entre outras tarefas, deverá participar das atividades do Nubank como patrocinador da Copa do Mundo de 2022.

Prejuízo de US$ 45 milhões

No primeiro trimestre de 2022, o Nubank registrou prejuízo líquido de US$ 45 milhões – redução de 9% em relação ao mesmo período de 2021. A carteira de crédito terminou março em US$ 3,1 bilhões, aumento de 343% em 12 meses. O aumento nos empréstimos pessoais foi de 400%. No primeiro trimestre, o número de clientes da fintech aumentou em 5,7 milhões.

O E-Investidor mostrou que o principal desafio do banco digital é monetizar a sua base de clientes. A principal forma de lucro dos bancos, historicamente, vem da cobrança de juros, por meio da concessão de linhas de crédito.

Esse conteúdo também foi checado pela Reuters.