Animação de projeto de ponte na Espanha é divulgada como se mostrasse obra no rio Xingu

Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciar no dia 17 de julho a intenção de construir uma ponte sobre o rio Xingu, no Pará, postagens no Facebook compartilharam a animação de outro projeto para se referir à obra do atual governo. O Estadão Verifica analisou as imagens e, na verdade, o vídeo é da ponte de Arcos de Alconétar, construída sobre o rio Tejo, na Espanha.

Por meio da ferramenta de verificação de vídeos InVid, encontramos uma publicação anterior da animação no YouTube (veja abaixo). O vídeo completo, postado em abril de 2013, mostra o processo de construção da ponte Alconétar — projeto da companhia espanhola OHL. Ao procurar mais informações sobre a obra, acessamos o site da empresa de engenharia Sener, que executou a construção. A ponte tem 400 metros de extensão e foi entregue em 2006.

Além disso, a estrutura mostrada nas imagens não tem as características de construções comumente vistas no Brasil. O engenheiro civil Ricardo Almeida, da empresa Diretor Almeida & Oliveira Engenharia, comentou ao Estadão Verifica que o projeto do vídeo é um tipo de solução pouco usada aqui. “Hoje as pontes estaiadas (suspensas por cabos) se mostram mais viáveis, principalmente para vãos maiores que 150 metros”, disse ele.

Qual o projeto de ponte sobre o rio Xingu?

Com objetivo de ligar as cidades de Anapu e Altamira através da BR-230, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) havia anunciado em 2014 para algumas rádios do Pará que faria uma obra sobre o rio Xingu. No mesmo ano, o Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT) lançou um edital, mas o projeto não foi executado.

Documento Edital 2014 PDF

No dia 17 de julho, Bolsonaro publicou em seu Twitter que contraria projeto de engenharia e licença ambiental para construção da ponte. O vídeo divulgado pelo presidente não mostra as mesmas imagens que a animação analisada. Em uma live na última terça-feira, 21, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, disse que existe uma questão judicial para ser resolvida, mas que a previsão do início da obra é para os primeiros meses de 2021.

Em nota, o Governo Federal explicou que o investimento será de R$ 219 milhões e que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está no processo final do projeto e de construção da ponte, que contém cerca de 700 metros.

Nesta semana a Agência Lupa também publicou uma checagem desmentindo o boato.

