É enganosa postagem no Twitter sugerindo apoio de João Amoêdo a Lula

Conteúdo investigado: Tuíte mostra o trecho de uma postagem de João Amoêdo, feita também no Twitter, com a legenda: “até o Amoêdo lulou”. O texto sugere que o ex-presidente do Novo, historicamente antipetista, passou a apoiar Lula nas eleições de 2022. Na publicação citada no tweet enganoso, Amoêdo disse: “Bom de discurso, democrata, preocupado com o povo, defensor das instituições. Esse é o Lula candidato que se apresentou no JN [Jornal Nacional]”. O empresário fez a postagem em 25 de agosto, dia da sabatina do petista no programa da TV Globo.

Onde foi publicado: Twitter.

Conclusão do Comprova: É enganosa a publicação do usuário André Serret no Twitter que sugere que João Amoêdo, um dos fundadores e ex-presidente do Partido Novo, passou a apoiar o ex-presidente Lula nas eleições de 2022. Amoêdo, que foi candidato à Presidência em 2018, é crítico de Lula e do PT há anos, posição que mantém na atual campanha eleitoral.

No tuíte enganoso, o autor disse que “até o Amoêdo lulou” e compartilhou o print de outra publicação, também do Twitter, em que o fundador do Novo disse: “Bom de discurso, democrata, preocupado com o povo, defensor das instituições. Esse é o Lula candidato que se apresentou no JN [Jornal Nacional, programa da TV Globo para o qual o petista deu entrevista no dia 25 de agosto]”. O conteúdo verificado foi publicado no dia da sabatina.

O autor ocultou críticas de Amoêdo feitas a Lula na mesma postagem. No tuíte original, o empresário disse: “Bom de discurso, democrata, preocupado com o povo, defensor das instituições. Esse é o Lula candidato que se apresentou no JN. Entretanto, quando eleito, Lula nos entregou outro país: do mensalão, da corrupção institucionalizada, do [‘]nós contra eles[‘] e de benesses para os aliados”.

Em um novo tuíte, em resposta à publicação enganosa, o autor escreveu que estava fazendo uma brincadeira. “Eu tô zuando gente. Eu só cortei a primeira parte [do tuíte de Amoêdo], pois ficou engraçado”, disse. O esclarecimento, porém, teve menos repercussão que a publicação original. Parte das pessoas que a compartilharam parecem ter acreditado que Amoêdo passou a apoiar Lula.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O tuíte verificado pelo Comprova foi publicado no dia 25 de agosto. Até o dia 30, a publicação acumulava 2.414 curtidas, 219 compartilhamentos e 32 comentários na rede social.

O que diz o autor da publicação: O Comprova entrou em contato com André Serret pelo Twitter, mas não obteve resposta até o fechamento desta verificação.

Como verificamos: Para verificar a postagem, o Comprova procurou, na conta oficial de Amoêdo, o tuíte que havia sido printado. Usando as ferramentas de pesquisa do Twitter para buscar, entre os tuítes do empresário, a palavra-chave “Lula”, a verificação encontrou a publicação em que o fundador do Novo comentou a participação do petista na sabatina no Jornal Nacional.

O Comprova também entrou em contato pelo Twitter com André Serret para confirmar que a postagem enganosa se tratava de uma brincadeira. O autor da publicação não retornou o contato da verificação. Além disso, a reportagem buscou a assessoria de imprensa de João Amoêdo. Por mensagem, via WhatsApp, ela respondeu: “Lamentável e mentirosa a postagem. O fato é que sou totalmente contrário à candidatura do Lula e a postagem original e real é uma crítica ao ex-presidente pela sua incoerência”.

Quem é o autor do tuíte

André Serret tem pouco mais de 9.500 seguidores no Twitter. Na rede social, ele se define ironicamente como “palestrante desmotivacional quântico” e tem na sua foto de perfil uma imagem de Eymael (DC), candidato recorrente à Presidência. Quase todas as suas publicações são sobre política brasileira. Morador do Rio de Janeiro, ele faz críticas frequentes ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Para as eleições de 2022, declarou voto em políticos de esquerda, como Marcelo Freixo (PSB), candidato a governador do Rio, e Alessandro Molon (PSB), que disputa vaga no Senado.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. A postagem verificada faz referência ao suposto apoio de João Amoêdo a Lula, candidato à Presidência pelo PT. O conteúdo enganoso é danoso ao processo democrático, porque distorce a compreensão da realidade, ao passo que a população tem direito de saber a verdade e basear suas escolhas em informações confiáveis.

