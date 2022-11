Alto Comando das Forças Armadas não assinou carta em apoio a atos antidemocráticos

É falso que o Alto Comando das Forças Armadas (FFAA) tenha divulgado uma carta aberta em apoio a manifestações antidemocráticas, com assinatura de oficiais da Reserva e Reformados. Tampouco é verdade que o general Marco Antonio Freire, comandante do Exército Brasileiro, e que os comandantes da Marinha e da Aeronáutica tenham assinado o texto.

A alegação mentirosa foi feita durante live em uma página do Facebook no sábado, 27. Na transmissão, um homem reproduz afirmação lidas por ele em um site. Ao Estadão Verifica, o Centro de Comunicação Social do Exército negou que a carta aberta tenha sido produzida ou divulgada pela instituição e ressaltou que o conteúdo “não reflete a realidade dos fatos e contribui para a desinformação”.

É falso que Exército tenha interferido na apuração dos votos para presidente no dia da eleição

O texto assinado por reservistas e reformados e direcionado aos comandantes das três forças levanta suspeitas sobre o resultado das eleições, citando o relatório de análise das urnas eletrônicas produzido pelas FFAA e encaminhado pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 9 de novembro. O documento não encontrou qualquer fraude e chegou ao mesmo resultado de votação divulgado pelo TSE. No entanto, em nota, no dia seguinte, a Defesa afirmou que o relatório não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas, o que incentivou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) a contestarem o resultado das urnas, mesmo sem qualquer prova de irregularidades.

Derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro fez diversos ataques ao processo eleitoral ao longo dos últimos anos. Contudo, além das Forças Armadas, realizaram testes de segurança nas máquinas a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral e as universidades federais de São Paulo, Pernambuco e Campinas. Nenhuma das entidades encontrou indícios de fraude. O TSE reconheceu a eleição de Lula para o cargo de presidente na noite do dia 30 de outubro, data do segundo turno. A diplomação está agendada para 12 de dezembro.

No texto publicado pelo site e lido em live, o autor cita nominalmente o general de Exército Marco Antonio Freire e o Alto Comando, mas não há registro de que os comandantes das três forças militares tenham se pronunciado sobre a carta.

