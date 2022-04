Atriz não prometeu sexo em caso de reeleição de Bolsonaro, como diz blog

Esta checagem foi produzida por jornalistas da coalização Comprova. Leia mais sobre a nossa parceria aqui.

Conteúdo investigado: Post em blog diz que, em recente entrevista ao jornalista Pedro Henrique França, da revista CLAUDIA, a atriz Alinne Moraes teria dito que “faria sexo com 100 eleitores do atual presidente [Jair] Bolsonaro [PL] caso o mesmo seja reeleito”.

Onde foi publicado: WhatsApp e Facebook

Conclusão do Comprova: É falso um texto de blog sem autoria conhecida, segundo o qual a atriz Alinne Moraes teria dito que “faria sexo com 100 eleitores do atual presidente [Jair] Bolsonaro [PL] caso o mesmo seja reeleito”. O conteúdo diz que a informação foi retirada de uma entrevista feita pelo jornalista Pedro Henrique França e publicada pela revista CLAUDIA, em 14 de janeiro deste ano. Mas o texto original da revista não contém essa declaração.

Ao Comprova, a editora-chefe da CLAUDIA, Helena Galante, disse que a informação compartilhada no blog é falsa e que a revista nunca publicou tais declarações, “em nenhum momento”. A assessoria da atriz afirmou que se trata de “mais um caso de fake news envolvendo o nome da Alinne”, e que basta acessar o link da entrevista na íntegra para sanar qualquer dúvida quanto a isso.

O jornalista Pedro Henrique França também confirmou que a artista não pronunciou as frases publicadas pelo blog. “É incompreensível que alguém leia esse conteúdo — vindo de um site fantasma, sem qualquer autor responsável que não seja um robô —, e chegue a acreditar e espalhar isso por aí”, declarou ao Comprova. “Não me conformo que essa rede de fake news seja tão nojenta”.

Para o Comprova, falso é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.

O que diz o autor da publicação: Como o texto é anônimo e o site não traz qualquer informação sobre a autoria da página, não foi possível fazer contato com o autor da peça de desinformação. O Comprova tentou contato com um perfil responsável pelo compartilhamento do conteúdo no Facebook, mas não obteve retorno até a publicação da checagem.

Como verificamos: De início, o Comprova procurou confirmar se a atriz Alinne Moraes havia concedido uma entrevista à revista CLAUDIA e se teria dito o que foi divulgado pelo blog anônimo.

Após fazer uma busca no Google com os nomes da atriz e do veículo, a equipe encontrou a reportagem intitulada “De cabeça e peito abertos, Alinne Moraes fala sobre tudo com liberdade“, escrita pelo jornalista Pedro Henrique França e publicada pela revista CLAUDIA em 14 de janeiro de 2022.

O próximo passo foi entrar em contato com a editora-chefe da CLAUDIA, com o jornalista responsável pela entrevista e com a assessoria da atriz.

A entrevista

Em 14 de janeiro deste ano, a revista CLAUDIA publicou uma entrevista feita pelo jornalista Pedro Henrique França com a atriz Alinne Moraes, em que ela fala sobre diversos temas, como maternidade, carreira, família, pandemia e política.

Em nenhum momento a atriz diz que faria “sexo gratuito” com eleitores de Bolsonaro caso ele seja reeleito. Pelo contrário, o nome do atual presidente só é mencionado quando Moraes se opõe a seu governo: “Espero que não faltem vacinas, que o Bolsonaro caia e que as pessoas não desperdicem seu voto”. A atriz ainda declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à Presidência de 2022: “A gente precisa tombar o Bolsonaro. E a pessoa que é capaz de tombar esse homem é o Lula”, afirmou.

Na entrevista, Moraes disse acreditar na importância de artistas se posicionarem politicamente no momento atual: “Não se posicionar é se posicionar. Tinha uma peça que eu fazia do João Falcão que ele dizia: não fazer é fazer. Para além da profissional que eu sou, também sou uma cidadã e vou me posicionar independentemente de onde eu trabalhar”.

Não é a primeira vez que a atriz se posiciona contra a gestão de Bolsonaro. Além de publicações nas redes sociais — como um post no Instagram em que Moraes chamou o presidente de genocida, em março de 2021 —, a artista também já disse em entrevista à Harper’s Bazaar Brasil que o chefe do Executivo “destruiu o Brasil” e que “falar de futuro é falar ‘Fora Bolsonaro’”.

O texto do blog

O conteúdo falso publicado pelo blog consiste em dois parágrafos de uma frase cada. O texto menciona a entrevista publicada pela revista CLAUDIA, mas não apresenta link para a matéria original para que o leitor possa verificar a informação — indício de uma peça de desinformação.

O blog cai em contradição ao misturar falsidades com informações verdadeiras. A primeira frase do texto diz que Alinne Moraes teria declarado voto em Lula e prometido “reforçar a campanha do ‘Ele Não’” — essa parte se baseia em informações verídicas presentes na entrevista com a atriz. Na segunda frase, vem a mentira de que ela teria prometido fazer sexo com eleitores de Bolsonaro (o que, além de falso, contradiz a frase anterior).

A estratégia de citar veículos mais tradicionais e misturar verdade com mentira pode conferir um senso de credibilidade à mentira disseminada pelo blog, e é empregada também em outros textos do site. Outro exemplo disso é uma publicação que trata do veto à Lei Paulo Gustavo, feita no dia 6 de abril pelo blog. Nela, hiperlinks direcionam para notícias publicadas pelo portal UOL. No entanto, várias informações apresentadas ao longo do texto, incluindo supostas declarações do presidente Jair Bolsonaro, não condizem com a realidade.

Sobre o blog

O blog que publicou o conteúdo falso é anônimo, ou seja, não há informações sobre pessoa, grupo ou instituição responsável pela página, nem meios de contato. O site está hospedado na plataforma WordPress, que permite a criação de páginas gratuitamente.

Nas seções “Sobre” e “Contato”, as informações são inexistentes e apenas reproduzem um modelo pronto do WordPress. Da mesma forma, os links para redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) que aparecem no blog não levam a nenhum endereço específico.

As postagens do site tratam de temas diversos: desde a conjuntura internacional, com várias publicações referentes ao presidente russo Vladimir Putin, ao caso de um suposto estupro que teria sido praticado por um pichador. Há também muitas menções elogiosas ao governo de Jair Bolsonaro, enquanto diversos artistas são citados de maneira depreciativa.

O Comprova já investigou outro texto do mesmo blog, segundo o qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso teria dito que “Bolsonaro será reeleito se passarem por cima do meu cadáver” e que “Lula merece uma segunda chance”, durante uma live com juízes franceses. A conclusão foi de que o conteúdo era falso: a live nunca ocorreu, e o ministro não deu essas declarações.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas do governo federal e eleições. A postagem analisada nesta checagem é prejudicial porque mente sobre o real posicionamento político de uma pessoa pública, que pode influenciar eleitores. É importante que conteúdos como esse sejam verificados para que as pessoas decidam sobre o voto com base em informações, e não em mentiras.

Alcance da publicação: Apesar de a publicação ter sido feita em janeiro deste ano, tanto no blog quanto no Facebook, recentemente o conteúdo voltou a circular em grupos no Whatsapp. Na rede social, a postagem divulgada em dois grupos de apoio à deputada Bia Kicis (PL) pelo mesmo usuário teve 909 interações. O Facebook passou a sinalizar o conteúdo como informação falsa após ter sido verificado por agências de checagens.

Outras checagens sobre o tema: O conteúdo também foi checado pela Agência Lupa, que chegou à mesma conclusão do Comprova. Outros materiais publicados pelo blog, como a suposta declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso de que Bolsonaro só seria reeleito “por cima de seu cadáver”, já foram desmentidos pelo Comprova e outras agências de checagem como a Lupa, Uol Confere e Boatos.org.