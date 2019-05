‘Aliança’ entre FHC e MST é boato infundado

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não propôs uma aliança entre seu partido, o PSDB, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Uma publicação enganosa no Facebook que faz essa alegação obteve quase 13 mil compartilhamentos desde o dia 1º de maio. A desinformação se baseia em uma interpretação retirada de contexto sobre um tuíte do tucano de novembro do ano passado.

Após as eleições, FHC publicou em seu Twitter que os partidos de oposição deveriam se juntar a movimentos sociais com o objetivo de “filtrar” as ações do próximo governo, em prol do “interesse do Brasil”. A declaração se deu em um contexto de divergências internas no PSDB quanto ao posicionamento dos tucanos em relação a Jair Bolsonaro. Veja o tweet completo de Fernando Henrique:

Hora de agir, pensando. Constituição na mão, oposições e sociedade filtrarão ação do Governo no interesse do Brasil.Sentimentos contarão mais que partidos. Estes devem refazer-se juntos com os movimentos. Alianças novas, corrupção zero, emprego e decência. Criar futuro. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) November 19, 2018

Depois da repercussão da postagem, o site Renova Mídia interpretou a fala do ex-presidente como se FHC estivesse falando que “não veria nenhum problema em uma aliança entre seu partido, o PSDB, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para conter a agenda do presidente eleito”. É o print do título desse artigo, sem contextualização, que viralizou na última semana no Facebook.

O que a imagem na rede social não informa é que o ex-presidente esclareceu sua fala, de novo no Twitter. FHC negou que tenha proposto aliança com o MST. “Contra extremos, sou radical do centro. O resto é mentira”, escreveu ele. Veja o tweet completo:

Fake news: não propus aliança com MST contra Bolsonaro.Disse e assino: partidos e movimentos devem de renovar. Filtrar: apoiar o bom, recusar o mal, pensar no povo e no Brasil sem sectarismos. Contra extremos, sou radical do Centro. O resto é mentira. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) November 21, 2018

