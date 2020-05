Alexandre Garcia não escreveu texto que pede que Bolsonaro ‘caia logo’

É falso que o jornalista Alexandre Garcia tenha escrito texto em que deseja “que Bolsonaro caia logo e não deixem Mourão assumir” e critica adversários políticos do presidente “sem meias palavras”, como afirmam postagens virais no Facebook. Antes de ser atribuída a Garcia, a peça circulava de forma anônima na internet — e o próprio jornalista desmentiu a autoria pelo Twitter.

O boato falso começa com o autor sugerindo, de forma irônica, que o presidente Jair Bolsonaro deveria sofrer impeachment. “Façam novas eleições, burlem as urnas e deem logo a vitória para Ciro, Haddad, Moro, Doria, ou qualquer outro vigarista”, continua o texto. Os posts tiveram mais de 96 mil compartilhamentos e 2,7 milhões de visualizações até a tarde desta segunda-feira, 18.

Alexandre Garcia nunca escreveu esse artigo, que não consta em nenhum de seus perfis nas redes sociais. Pelo Twitter, na última sexta-feira, 15, o jornalista desmentiu o boato: “Mais uma canalhice em rede social. Um autor de crime cibernético usa meu nome num texto que começa com ‘Sem meias palavras!’. Quem sabe que eu não escreveria baboseiras me alertou. A Delegacia de Crimes Virtuais há de pegar esse tipo de gentalha.”

Mais uma canalhice em rede social. Um autor de crime cibernético usa meu nome num texto que começa com “Sem meias palavras!”. Quem sabe que eu não escreveria baboseiras me alertou. A Delegacia de Crimes Virtuais há de pegar esse tipo de gentalha. — Alexandre Garcia (@alexandregarcia) May 15, 2020

O texto circula no Facebook desde 4 de maio. O Estadão Verifica pesquisou a frase de abertura no Google e na ferramenta de busca da rede social e encontrou o artigo publicado naquela data, sem indicação de autoria, em páginas como “GigantesPatriotasBR”, simpáticas a Bolsonaro. Somente cerca de uma semana depois o texto foi atribuído, falsamente, ao jornalista.

Não é a primeira vez que o nome de Garcia esteve envolvido em boatos nas redes. Em março de 2019, o Estadão Verifica mostrou que o jornalista não escreveu artigo em que afirmava nunca ter havido presidente “tão examinado, humilhado, caluniado, ridicularizado e insultado”, em suposta referência a Bolsonaro. Recentemente, texto semelhante passou a circular na internet atribuindo autoria ao cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Bolsonaro é, de fato, alvo de uma série de pedidos de impeachment e está pressionado por acusações de tentativa de interferência na Polícia Federal, com base em declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), aberto pelo decano Celso de Mello, está em posse de mensagens trocadas por Bolsonaro e Moro e vídeo de reunião ministerial em que o presidente teria vinculado a troca na superintendência da PF no Rio de Janeiro à proteção dos filhos.

