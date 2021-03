Alerta sobre ‘pico do vírus’ em abril foi divulgado pela Unimed em 2020

É falso que a operadora Unimed tenha alertado que o “pico do vírus” da covid-19 será entre os dias 6 e 20 de abril de 2021, e que a maioria das pessoas se contaminará até a próxima quarta-feira. O aviso que circula no WhatsApp e nas redes sociais, na realidade, é de 2020. Além disso, a previsão de “pico” não se concretizou. A data em que houve registro recorde de mortes causadas pelo novo coronavírus no ano passado ocorreu em julho, e de casos, em dezembro.

Em nota, a Unimed informou que o aviso foi divulgado pela unidade de Cataguases, em Minas Gerais, na fase inicial da pandemia. “É importante considerar que o contexto da época dessa divulgação era outro e que o comunicado da cooperativa apoiava as recomendações das autoridades públicas locais, não se aplicando ao momento atual”, comunicou a empresa.

De qualquer forma, o conselho de isolamento social contido na mensagem é válido: o Estado de São Paulo entra em fase vermelha a partir da zero hora deste sábado, 6. Isso quer dizer que há alerta máximo no plano de combate à pandemia, e é permitida apenas a realização de atividades consideradas essenciais. O secretário estadual da Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, informou que três pacientes são hospitalizados a cada minuto e que os hospitais estão “colapsados”.

Os Estados brasileiros vivem o pior momento da pandemia até agora, com alta na quantidade de infectados e mortos pela covid-19. Nesta quinta-feira, 4, o País teve novo recorde de óbitos registrados pela doença: 1.786.

