É falso que Alckmin tenha sido atingido por ovos, em Jundiaí, após aproximação com Lula

É falso que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin tenha sido atingido com ovos durante visita a Jundiaí (SP) recentemente. Uma postagem com essa alegação utiliza uma foto antiga, de 2012, quando o político foi atingido com café. Este conteúdo foi compartilhado ao menos 36,7 mil vezes no Facebook.

A postagem se refere ao ex-governador como “futuro vice do Lula”, o que reforça a impressão de que o incidente tenha ocorrido recentemente. Geraldo Alckmin é apontado como possível vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente petista.

O Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa do Google para identificar a origem da foto. Ele permite ver outras vezes em que a imagem foi postada (veja aqui como você pode fazer).

A foto foi publicada inicialmente pelo portal G1, em outubro de 2012. A reportagem informa que uma mulher jogou café no governador quando ele passava pela Avenida Suaçuna, em Campinas. Ele visitou a cidade para prestar apoio ao então prefeito Jonas Donizette (PSB), que disputava o segundo turno das eleições municipais.

Na foto original, é possível ver que ele estava com um adesivo de candidato com o número 40 na camisa. Este foi o número nas urnas do prefeito Donizette, segundo o site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em 2016, um homem realmente tentou acertar um ovo em Alckmin quando ele estava em Jundiaí para anunciar obras na cidade. O manifestante alegava se manifestar em defesa da educação pública. Ele foi levado para uma delegacia e liberado.

As pesquisas eleitorais mais recentes apontam Lula como candidato favorito ao Planalto. Desde que começou a ser cogitado como vice do petista, Alckmin se tornou alvo de postagens dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentará a reeleição. Eles exploram vídeos antigos nos quais Alckmin faz ataques ao petista.

Nas redes sociais

A postagem foi feita inicialmente pelo deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), do Espírito Santo, aliado do presidente Bolsonaro. Ele foi procurado para comentar a publicação, mas não respondeu.

Este conteúdo também foi checado por UOL Confere, AFP Checamos, Aos Fatos e Lupa.

