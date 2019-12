Agressão a youtuber gera onda de boatos e informações distorcidas

O caso da agressão contra a youtuber Karol Eller, conhecida por sua militância a favor do presidente Jair Bolsonaro, gerou uma onda de boatos e informações distorcidas nas redes sociais. Mesmo antes de divulgado qualquer dado concreto sobre o agressor, diversas postagens afirmavam que a motivação da violência foi política. A Polícia Civil, no entanto, investiga o caso como homofobia — Karol é lésbica e foi abordada enquanto estava com a namorada em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A agressão foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, como lesão corporal e injúria por preconceito. A titular da delegacia, Adriana Belém, confirmou ao Estadão Verifica que a violência não tem “nada a ver com motivação política”. Segundo a delegada, nem Karol nem o agressor citaram posicionamento político em seus depoimentos. A namorada de Eller e um casal de amigos também prestaram depoimento.

A youtuber ainda não se posicionou publicamente sobre o assunto. Na noite de quarta-feira, 18, ela postou um vídeo em seu Instagram em que afirma estar de volta ao hospital e que ainda vai explicar em detalhes o ocorrido. Karol também agradeceu as mensagens de apoio dos seguidores.

A informação sobre a agressão foi publicada inicialmente pelo colunista Leo Dias, do Jornal de Brasília na terça-feira, 17. De acordo com ele, Karol foi agredida a socos e pontapés no último domingo, 15, até ficar desacordada.

No mesmo dia em que o caso foi revelado, várias publicações tentavam relacionar o agressor de Eller à esquerda ou ao Partido dos Trabalhadores (PT). Veja alguns exemplos: