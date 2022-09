Vídeo que mostra abraço entre Alexandre de Moraes e Lula é de posse no TSE; Bolsonaro também cumprimentou ministro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, cumprimentando os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff (PT), a presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Postagens do vídeo no Facebook dão a entender que haveria algo de suspeito na ocasião. Na realidade, a gravação foi feita durante a posse do ministro como presidente do TSE, em agosto. Após a cerimônia, formou-se uma fila para cumprimentos ao magistrado e a Ricardo Lewandowski, que assumiu a vice-presidência do Tribunal. Alexandre cumprimentou diversas autoridades naquele dia, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (PL), que sentou-se ao seu lado na tribuna.

Leia Também Postagem engana ao associar reportagem de 2018 sobre aumento da pobreza a governos do PT

As imagens compartilhadas no Facebook foram feitas de um ângulo fechado e não deixam claro em que local o encontro ocorreu, ou mesmo se contava com mais pessoas. Segundo o TSE, os cumprimentos ocorreram no Salão Nobre do Tribunal, ao lado do Plenário, onde se deu a cerimônia. No Twitter, pessoas presentes na ocasião, como jornalistas e autoridades, publicaram vídeos e fotos do momento dos cumprimentos.

A postagem no Facebook mostra apenas os cumprimentos de Moraes aos ex-presidentes petistas e a congressistas da oposição ao governo federal. No entanto, formou-se uma grande fila de pessoas para cumprimentar o ministro. Além de Lula e Dilma, Moraes também foi fotografado com o ex-presidente José Sarney. A galeria com fotos da solenidade pode ser acessada pela conta da plataforma Flickr do TSE.

Bolsonaro não aparece em nenhuma das fotos publicadas pelo TSE, mas cumprimentou e trocou cochichos com o presidente da corte durante a cerimônia. É possível ver o momento em que os dois se abraçam na transmissão da solenidade, disponível no YouTube da Justiça Eleitoral. O ex-presidente Michel Temer (MDB) também não aparece nas fotografias, mas estava presente na cerimônia.

Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do TSE em 16 de agosto. A cerimônia reuniu, além dos ex-presidentes e do atual mandatário, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e outras figuras políticas. Moraes defendeu as urnas eletrônicas e criticou ideias antidemocráticas durante o evento.