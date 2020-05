Abertura de fronteira da Venezuela para opositores de Bolsonaro é piada

É falso que o presidente venezuelano Nicolás Maduro tenha declarado que o país vizinho abriu a fronteira com o Brasil para receber opositores ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O boato começou como uma piada no ano passado, mas voltou a enganar internautas recentemente.

O Estadão Verifica analisou que a mensagem original começou a ser compartilhada em fevereiro de 2019, mas ganhou força após uma montagem feita por um estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A mensagem também contém erro de português.

No dia 12 de abril, Maduro anunciou em sua conta no Twitter que prorrogou a quarentena em todo o território por mais 30 dias. As fronteiras do país permanecem fechadas. “Embora estejamos progredindo na contenção da pandemia, não podemos reivindicar a vitória. É necessário continuar unido no esforço coletivo pela saúde das pessoas”, disse Maduro.

Mediante decreto extendí por 30 días más el Estado de Alarma y la cuarentena social, consciente y voluntaria. Pese a que avanzamos en la contención de la Pandemia, no podemos cantar victoria. Es necesario continuar unidos en el esfuerzo colectivo por la salud del pueblo. pic.twitter.com/lQkB4DPm4A — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 12, 2020

Segundo a AFP, 379 venezuelanos foram confirmados com a covid-19. Apenas 10 pessoas morreram. Há uma incerteza sobre os reais números do novo coronavírus no país. A desconfiança aumentou após a prisão de 10 pessoas por informar sobre a covid-19, denuncia a ONG de Direitos Humanos Foro Penal.

Já o governo brasileiro prorrogou, por mais trinta dias no início de abril, as restrições para entrada de venezuelanos no País por meios terrestres ou rodoviários. De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União, a restrição temporária “considera a declaração de emergência em saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”.

A portaria também diz que o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro não tem capacidade para comportar o tratamento de estrangeiros infectados. As restrições não se aplicam aos funcionários estrangeiros em missão no Brasil, por exemplo. O tráfego do transporte rodoviário de cargas e a execução de ações humanitárias transfronteiriças previamente autorizadas estão liberados, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ao menos 50 brasileiros, sendo 38 deles, integrantes da representação diplomática e funcionários de repartições consulares brasileiras na Venezuela, foram repatriados no dia 17 de abril em um voo da Força Aérea Brasileira. A operação foi autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa.

