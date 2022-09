Postagem compartilha fotos do 7 de setembro de 2021 como se fossem de 2022

Uma postagem no Facebook com quatro fotos de manifestações bolsonaristas dá a entender, enganosamente, que as imagens são do Bicentenário da Independência em 7 de setembro. O Estadão Verifica checou que a publicação, com as mesmas quatro fotografias, já circulava em 2021, não tendo, portanto, relação com os atos de 2022. Até a tarde desta quarta-feira, 8, a postagem registrava mais de 1,1 mil compartilhamentos.

Para conferir a veracidade do post, foi utilizado o mecanismo de busca reversa do Google. Na ferramenta, é possível fazer upload da imagem sobre a qual se deseja saber mais. O buscador, por sua vez, encontra imagens relacionadas e sites onde a mesma foto foi publicada. Ao fazer isso, diversas publicações de 2021 foram encontradas pelo Verifica (1, 2, 3).

No canto superior direito da postagem, aparece uma fotografia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A imagem em questão de fato foi tirada durante manifestações de 7 de Setembro pró-Bolsonaro, mas em 2021, e não em 2022. O Verifica comparou a imagem do post com fotografias publicadas em portais jornalísticos (O Globo, Yahoo) na data e encontrou elementos comuns entre as fotos, como a bandeira do Brasil com uma borda branca pendurada em um guindaste próximo aos quiosques.

Da mesma forma, as duas fotografias na parte inferior da postagem foram tiradas no 7 de setembro de 2021 em Brasília, nas comemorações do 199º aniversário da Independência. Ambas foram publicadas em redes sociais no dia 7 de setembro de 2021, mostrando a concentração de apoiadores de Bolsonaro na capital federal naquele dia, sob diferentes ângulos. Também comparando com fotografias da data veiculadas em portais jornalísticos (Veja), foi possível encontrar elementos comuns.

A foto inferior direita foi, inclusive, compartilhada pelo próprio presidente no ano passado. As mesmas fotografias foram tiradas de contexto em abril de 2022, com a afirmação de que seriam do lançamento da campanha de Jair Bolsonaro, o que foi desmentido pelo Projeto Comprova.

No caso da imagem de São Paulo, a multidão também é das manifestações de 7 de setembro de 2021. A fotografia foi publicada no ano passado, no Twitter do Estadão.

Mesmo que as imagens no post analisado não sejam deste ano, é verdade que São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília registraram atos eleitorais a favor de Bolsonaro nas comemorações do 200 anos da Independência. O presidente fez discursos em Brasília e no Rio de Janeiro. Em suas falas, Bolsonaro exagerou os dados econômicos e fez falsas alegações sobre corrupção e invasões de terra.

