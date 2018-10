Viviane Senna visita Jair Bolsonaro

A presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, visitou ontem o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). O filho do presidenciável Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio, aparece em um vídeo divulgado no YouTube mostrando a ela um capacete de Ayrton Senna. Ele parece se emocionar após abraçar a irmã do piloto.

Viviane é um dos nomes mais importantes no terceiro setor ligado à educação no País. O instituto que preside faz parcerias com governos para apoiar escolas. Uma das grandes bandeiras atuais é a defesa das chamadas habilidades socioemocionais – como empatia, resolução de problemas e trabalho em equipe. Para Viviane, elas deveriam estar cada vez mais presentes nos currículos.

Procurado, o Instituto informou que foi convidado pelo candidato para uma conversa sobre educação. “Como sempre fez nesses casos, se colocou à disposição para contribuir com o tema, assim como faria com qualquer outro partido ou candidato. A organização reforça seu caráter apartidário — portanto, não apoia nenhum partido ou candidato”, informou em nota.

A deputada federal eleita pelo PSL Joice Hasselmann estava presente ao encontro e publicou uma foto nas redes sociais. O diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, também participou da reunião. Ele já foi secretário de educação de Pernambuco e chegou a ser cotado para ser ministro da Educação de Michel Temer. Há quem acredite que ele pode ser mais um na lista dos ministeriáveis para a pasta.