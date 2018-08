Vera Lúcia, do PSTU, quer estatizar escolas e universidades particulares

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

A candidata à Presidência pelo PSTU, Vera Lúcia, defende a expropriação de universidades e escolas privadas. “A classe média oscila entre se envidar para colocar o filho numa escola privada melhorzinha ou deixar os filhos na escola pública”, disse, em entrevista ao blog Eleição+Educação.

Para ela, com a estatização das instituições privadas, quem está em programas como ProUni e Fies poderia ter vaga garantida em universidades públicas.

