Precisamos falar de educação

A partir de hoje, este blog vai discutir política educacional no contexto das eleições presidencial e estadual.

A educação é uma área estratégica para o desenvolvimento do País mas que, apesar de alguma evolução nos últimos anos, apresenta ainda resultados preocupantes.

O Brasil é um dos últimos colocados em rankings internacionais de aprendizagem de Leitura, Matemática e Ciência. Avaliações nacionais também indicam que apenas 30% dos estudantes de 14 anos têm nível adequado de Leitura e interpretação de texto e 14%, de Matemática.

Por isso, é essencial que a educação seja um dos grandes temas no debate eleitoral.

Neste espaço, haverá discussões jornalísticas de propostas dos candidatos para a área, matérias sobre atuais políticas educacionais, artigos de especialistas e dados.

Toda semana, o blog terá duas entrevistas com candidatos à Presidência da República. Eles responderão a dez perguntas sobre educação, que incluem temas como creche, Fies, valorização do professor e qualidade do ensino.