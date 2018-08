Meirelles diz que governo tem que pagar escola particular do aluno pobre

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

O candidato à Presidência pelo MDB, Henrique Meirelles, defende que o governo pague para que alunos pobres estudem em escolas particulares. “Os vouchers são um mecanismo importante de financiamento da educação porque famílias pobres passam a ter condições de escolher onde seus filhos vão estudar”, disse ele para o blog Eleição+Educação.

Na política conhecida como vouchers, usada em alguns Estados americanos e defendida por Donald Trump, os pais podem escolher a escola particular onde o filho vai estudar e o governo custeia a mensalidade. Estudos não mostram melhor desempenho de alunos em escolas que usam vouchers.

Já no ensino superior, Meirelles quer que os mais ricos paguem pela universidade pública. A proposta dele seria a de que o valor da mensalidade fosse igual à média do que o aluno gastou na escola de ensino médio, corrigido pela taxa de inflação.

