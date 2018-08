Marina quer salário de professor vinculado ao desempenho

A primeira entrevistada do blog Eleição+Educação é a pré-candidata Marina Silva (Rede). Ela defende aumento do salário do professor vinculado ao desempenho em sala de aula, uma proposta polêmica. Hoje, não há avaliação dos professores de escolas públicas no País e os aumentos de salário acontecem por tempo de serviço ou quando o docente faz cursos de especialização.

Marina também quer que o Ministério da Educação se volte para a educação básica e, especialmente, para a primeira infância. Para ela, o governo federal deve ajudar municípios a aumentar as matrículas em creches.