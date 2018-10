Haddad ganha no Colégio Equipe; Amoêdo e Bolsonaro empatam no Bandeirantes

Dois colégios particulares de elite da capital fizeram simulações de eleições entre seus alunos nesta semana, com resultados opostos.

No Colégio Bandeirantes, conhecido pelo rigor de conteúdo e aprovação nos mais concorridos vestibulares, os dois primeiros colocados foram João Amoêdo (Novo) e Jair Bolsonaro (PSL). Eles tiveram 34% e 32% das intenções de voto dos adolescentes, praticamente um empate. Os candidatos aparecem, respectivamente, nas pesquisas eleitorais com 2% e 32%.

Fernando Haddad (PT), ex-aluno do Bandeirantes no fim dos anos 70, recebeu apenas 3% dos votos dos estudantes.

Já no Colégio Equipe, em Higienópolis, Haddad aparece em primeiro lugar, com 68% dos votos, seguido de Guilherme Boulos (PSOL), com 14%. O Equipe tem um projeto pedagógico humanista e ficou conhecido por posicionamentos de resistência durante a Ditadura Militar. Jair Bolsonaro teve apenas um voto na escola. Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (MDB) não tiveram nenhum.

Nas simulações para o governo do Estado, a polarização continua. No Equipe vence a candidata do PSOL, Lisete Arelaro, com 70% dos votos. Nas últimas pesquisas do Ibope, ela aparecia com 1% dos votos.

João Doria (PSDB) ganha no Band, com 46%, seguido de Rogério Chequer (Novo), com 16%. A intenção de voto na simulação na escola também está bem acima do que aparece no cenário do Estado, em que Doria tem 24% e Chequer, 1%.